Muslimani širom svijeta danas obilježavaju najznačajniji islamski blagdan, Kurban-bajram, koji dolazi dva mjeseca i deset dana nakon ramazana.

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju najznačajniji islamski blagdan, Kurban-bajram, koji dolazi dva mjeseca i deset dana nakon ramazana.

U muslimanskoj kulturi Kurban-bajram traje četiri dana i on je vezan za obred hadža, a koji je jedna od pet osnovnih dužnosti muslimana.



Ovaj bajram muslimani se prisjećaju poslanika Ibrahima kojeg je Bog iskušao sa zapovijedi da žrtvuje svog sina, a u trenutku kad je to htio izvršiti, objavljeno mu je da umjesto sina Ismaila zakolje ovcu.



U svim dijelovim svijeta gdje žive muslimani jutros je klanjan bajram-namaz. U Rusiji su se u Moskvi, Groznom i Jekaterinburgu na ulicama okupile hiljade muslimana kako bi zajedno klanjali ovu obrednu molitvu. Predsjednik Putin uputio je čestitku muslimanima rekavši kako je jedinstvo ummeta uvijek predstavljalo dobru osnovu za međuetnički, ali i međureligijski dijalog.



I u Rimu je bajram-namaz klanjan na otvorenom.



Obilježavanje Kurban-bajrama je isto u svim muslimanskim zajednicama. Nakon bajram-namaza, kolje se kurban (životinja koja se prinosi kao žrtva) a zatim se dijeli komšijama, rodbini, prijateljima i onima koji su u potrebi. Praznična atmosfera s najljepšim jelima i raskošno odjevenim muslimanima standard je u većini zemalja, no muslimani siromašnijih zemalja bajram obilježavaju u skromnijoj atmosferi. U ovakvoj atmosferi bajram su obilježili i Rohinja muslimani, tlačena manjina u Mijanmaru koja od petka masovno migrira u Bangladeš.



U Gazi muslimani nakon obavljenog bajram-namaza obavljaju pripreme za prinošenje žrtve.



Bajram je obilježen i u Marawiju na Filipinima, a muslimani su se okupili ispred univerziteta Mindanao gdje su molili za mir. Proslava je održana usred bombardovanja u obližnjim predjelima grada gdje vojska nastoji osloboditi grad od militantnih grupa.



I u našem glavnom gradu osjeti se bajramska praznična atmosfera, a reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović pozvao je na jedinstvo svih ljudi u svijetu te naglasio da su ovi bajramski dani jedinstvena prilika za zbližavanje triju objavljenih vjera.



Muslimani cijelog svijeta ovih dana se posebno sjećaju onih koji su žrtve raznih konflikta, poput muslimana u Jemenu, Siriji, Iraku i Mijanmaru.