Jasenko Selimović o referendumu u Španiji: Ne može se na protuzakonitost odgovarati istom mjerom

Švedski europarlamentarac Jasenko Selimović

Referendum u Kataloniji bio je tema jučerašnje debate u Evropskom parlamentu, na kojoj se svojim stavovima posebno istakao švedski europarlamentarac rođen u Sarajevu, liberal Jasenko Selimović. On nas je upoznao o porukama donesenim nakon jučerašnje diskusije, dodavši i to da smatra da se Katalonija neće otcijepiti.

Referendum u Kataloniji bio je tema jučerašnje debate u Evropskom parlamentu, na kojoj se svojim stavovima posebno istakao švedski europarlamentarac rođen u Sarajevu, liberal Jasenko Selimović. On nas je upoznao o porukama donesenim nakon jučerašnje diskusije, dodavši i to da smatra da se Katalonija neće otcijepiti.