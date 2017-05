Izbori u Iranu donose nove neizvjesnosti u odnosima sa zapadnim zemljama

Foto: EPA

Iranci 19. maja izlaze na izbore prvi put nakon sklapanja sporazuma kojim su pristali na ograničenje nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija 2015. godine. Više od 55 miliona ljudi će u petak glasati.

Sporazum nije pouzdan otkako je Donald Trump u januaru preuzeo funkciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali uprkos njegovoj retorici sporazum se još uvijek održava.



Predsjednik Irana Hassan Rouhani uspio je čak direktno pregovarati s bivšim američkim predsjednikom Barackom Obamom, što je bilo nezamislivo više od tri desetljeća.



No, veza Irana sa zapadnim zemljama sada je opet upitna, s obzirom na to da Iran očekuje novog predsjednika.



Smjer iranske vanjske politike se pod Rouhanijem dramatično promijenio i postao umjeren. CNN piše da se u uskim krugovima bliskim vrhu vlasti može čuti kako će Rouhanijev odlazak zemlju vratiti u krilo tvrdolinijaša i "otpuhati" reforme.



Još od 2014. godine i zdravstvenih problema ajatolaha Alija Khameneija nagađa se ko će biti njegov nasljednik. Khamenei ima posljednju riječ u svim stvarima koje se tiču državnih pitanja u Iranu.



U slučaju njegove smrti, predsjednik bi igrao odlučujuću ulogu do izbora ajatolahovog nasljednika, iako ne bi mogao izabrati ko će to biti.



Khamenei Iranom upravlja od 1989. i smrti svog prethodnika ajatolaha Khomeinija koji je godinu prije smrti proveo Islamsku revoluciju.