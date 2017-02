Iz opkoljenog grada pravo u zatvor: Žene i djeca mučeni u sirijskim zatvorima

Desetine hiljada ljudi nestalo je u zatvorima kojima upravljaju službenici odani predsjedniku Basharu al-Assadu u Siriji. Britanski medij Sky News otkrio je dokaze o zlostavljanju žena i djeca u ovim zatvorima.

Foto: EPA

Amnesty International objavio je prošle sedmice izvještaj u kojem se tvrdi da je samo u jednom zatvoru pogubljeno vješanjem 13.000 muškaraca.



O hororima koje su proživjele svjedočile su jedna žena i tinejdžerka. One su uspjele napustiti područje koje je bilo pod kontrolom pobunjenika, te u odmah završile u zatvoru.



"Zadržali su nas na kontrolnom punktu i uhapsili su mog oca. Kada su ga uveli u sobu za ispitivanje natjerali su ga da kleči. Mučili su ga nožem. Uveli su me kod njega i rekli 'Ti si terorista i snajperista'. Negirala sam, ali su kazali kako su sigurni u ovu informaciju. Kako bi preplašili natjerali su mog oca ponovo da kleči i čupali ga za kosu", rekla je 15-godišnja djevojčica.



U zatvoru je bila s ostalom djecom i ženama koje su držane mimo svoje volje i bile su mučene.



"To su bila djeca s majkama. Mučili su i djecu. Tukli su ih i tjerali da stoje uz zid za kaznu", kazala je.



Sirijski režim negirao je sve navode o mučenju u zatvorima i ubistvima, ali sve je više dokaza koji potkrepljuju to. Jedna žena svjedočila je o tome kako su mučili muškarce.



"Tukli su ih i nisu imali priliku ni da udahnu, ispuštali su neke čudne zvukove, užasne zvukove. Nakon nekog vremena izgubili bi glas. To bi značilo da su umrli", rekla je žena.



Vidjela je i kako tuku djecu koja su imala samo četiri godine.



Tinejdžerka i žena su bile zarobljene mjesecima, a puštene su okviru razmjene zatvorenika. One su bile među sretnima. Desetina hiljada ljudi je nestalo u ovakvim zatvorima i nikada ih više niko nije vidio.