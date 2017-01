Istraživanje: Značajan dio društva za silovanje još uvijek krivi mini suknje i alkohol

Značajan dio društva još uvijek smatra da su žrtve seksualnog nasilja krive za napad, piše BBC pozivajući se na posljednje veliko istraživanje.

Brojke do kojih je došlo društvo za prava žena Fawcett Society govore kako 41 posto ispitanih muškaraca od 18 do 24 godine smatraju da pijane žene i žene koje nose mini suknje snose dio odgovornosti za seksualni napad.Sam Smethers društva Fawcett Society tvrdi da je šokirana zastupljenošću "kulture krivice" koja je duboko ukorijenjena u mnogim zemljama."Mizoginija ili mržnja prema ženama koju ispoljavaju same žene je posebno bolna pojava", objašnjava Smethers.Naime, čak 30 posto žena starosti između 18 i 34 godine također smatra da su pijane djevojke u mini suknjama u potpunosti ili djelomično odgovorne za seksualni napad. Starije žene su sklonije mizoginiji nego one mlađe – čak 55 posto njih starosti iznad 65 smatra da su žene krive.U ovoj starosnoj dobi muškarci bolje kotiraju sa oko 48 posto njih koji smatraju da su žene odgovorne za seksualni napad.Smethers smatra da osobe koje krive žene u slučajevima gdje su napastovane ili silovane uzrokuju usporavanje razvijanja društva. Opstanak tako nazadnog i opasnog razmišljanja leži u kulturnoj normi po kojoj je "žena kriva za sve".Ona je kazala da ljudi konačno moraju shvatiti da ženino ponašanje ili oblačenje nema veze sa napadom, te da je za sve odgovoran napadač, odnosno ono šta on bira da uradi.Ispitivanje Fawcett Societyja bazirano je na anketi u kojoj je učestvovala grupa od 8.000 osoba gdje su muškarci i žene bili jednako zastupljeni. Anketa je sprovođena krajem 2015. godine, a rezultati su konačno objavljeni u januaru 2017.