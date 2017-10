Istraživanje: IDIL-ovi borci se vraćaju u matične zemlje, više od 400 ih se vratilo u Britaniju

Foto: EPA-EFE

Hiljade IDIL-ovih boraca se vratilo u svoje matične zemlje, mahom u Veliku Britaniju, usljed akcija koje su prouzrokovale smanjenje njihovog teritorija na prostoru Sirije, pokazuje novi izvještaj.

Istraživanje The Soufan Centra pokazalo je da se najmanje 425 britanskih IDIL-ovih boraca do sada vratilo u Veliku Britaniju, njihovo najveće sjedište u Evropi.



No, postoje bojazni da su mnogi od njih umakli službama sigurnosti koje neće javno potvrditi koliko povratnika prate.



Prema podacima iz zemalja čiji podaci su bili dostupni, samo se u Tursku vratilo 900 boraca, u Tunis 800 i Saudijsku Arabiju 760 boraca, pokazuje istraživanje.



Od 850 ljudi za koje se zna da su putovali u ratne zone u Siriji i Iraku iz Velike Britanije, blizu 100 su žene, a 50 djeca.



Richard Barrett, autor izveštaja, rekao je da takozvana Islamska država gubi teritorijalnu kontrolu svog kalifata, a da nema sumnje da će grupa preživjeti svjetsku kampanju protiv njih.



"Teško će biti procijeniti specifičnu prijetnju stranih boraca i povratnika, oni će predstavljati izazov mnogim zemljama u godinama koje dolaze", kazao je Barrett.



Prema njegovim riječima, stavovi bivših boraca prema IDIL-u su drastično varirali, između onih koji su odbili članstvo, postali razočarani ili su bili prisiljeni da se povuku iz borbe.