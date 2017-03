Islam bi do 2070. godine mogao postati najveća religija na svijetu

Džamija u Kelnu (Foto: EPA)

Islam je jedina religija koja raste brže od same svjetske populacije, a prema posljednjim procjenama 2070. godine muslimani će postati dominantna vjerska grupa na planeti.

Riječ je o zaključku američkog Pew Research Centra koji je analizirao demografske promjene među najvećim svjetskim religijama. Ono što su zapazili jeste da će populacija muslimana narasti za vrtoglavih 73 posto u periodu od 2010. do 2050. godine.



Kršćani će u istom periodu povećati svoju populaciju za oko 35 posto. Kršćani, nakon muslimana, predstavljaju drugu najbrže rastuću vjersku zajednicu na Zemlji.



Također, u periodu od 2010. do 2050. godine, ukupna svjetska populacija će porasti za 37 posto.



Ukoliko se trend nastavi i godinama koje slijede nakon 2050. , tj. do 2070., muslimani će postati najbrojnija vjerska populacija na svijetu, prenosi Telegraph. Ukoliko se predviđanje ispuni, muslimani bi trebali činiti 10 posto populacije Evrope.



2010. godine, tvrde iz Pew Research Centra, broj muslimana iznosio je oko 1,6 milijardi, dok je broj kršćana bio 2,17 milijardi. Do 2050. godine, kažu, na Zemlji će biti 2,76 milijardi muslimana dok će broj kršćana biti 2,92 milijarde.



Ateisti, agnostici i nereligiozni bilježe rast u Evropi i Sjevernoj Americi, ali će, tvrde iz Pew Research Centra, ukupni broj osoba koje se ne nepoistovjećuju sa nekom religijom smanjiti sa 16,4 posto(2010.) na 13,2 posto (2050.).



Promjene u populaciji uzrokovane su prvenstveno različitim natalitetom. Dok je natalitet u muslimanskim zemljama jednak 3,1 djetetu po ženi, u kršćanskim zemljama taj je broj bliži 2,7.



Ipak, najveća mana predviđanja jeste da se ovdje bazeni popualicja uzimaju kao nepromjenjive kategorije izbivši iz jednačine mijenjanje religije ili napuštanje iste što je prvenstveni način povećanja broja ateista i agnostika, a ne njihov natalitet.