Iračke vladine snage su pokrenule ofanzivu kako bi oslobodile zapadni dio grada Mosula od IDIL-a.

Music blaring the ERD head to engage IS south of Mosul pic.twitter.com/GJ7D8LIPJs — Quentin Sommerville (@sommervillebbc) February 19, 2017

Stotine vojnih vozila je upućeno na teren uz podršku vladinih snaga, a iznad njih su se dizali dim i prašina iz pustinje.Ofanzivu je formalno najavio irački premijer Haider al-Abadi. Vladine snage su ponovo prošlog mjeseca zauzele istočnu stranu grada, posljednje veliko uporište IDIL-a u Iraku.Ali zapadna strana, sa svim svojim uskim i krivudavim ulicama, može se pokazati kao veći izazov.Ujedinjene nacije (UN) su izrazile zabrinutost zbog civila koji su zarobljeni, a prema posljednjim izvještajima moglo bi ih biti do 650.000."Najavljujemo početak nove faze, dolazimo do Niniveha da oslobodimo zapadnu stranu Mosula," rekao je irački premijer Abadi u televizijskom govoru."Naše snage su počele oslobađati građana od terora IDIL-a" dodao je on, prenosi novinska agencija AFP.