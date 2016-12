Intervju sa sestrom ubice ruskog ambasadora nakon kojeg je Turska zabranila medijima izvještavanje o istrazi

Turski sud naredio je medijima u toj zemlji da prestanu izvještavati o istrazi o ubistvu ruskog ambasadora Andreja Karlova uz obrazloženje da bi izvještavanje moglo ugroziti istragu. Također, zabranjeno je i objavljivanje snimaka na kojima se vidi ubica Mevlut Mert Altintaš dok puca u Karlova.

Foto: Hurriyet

Turski sud naredio je medijima u toj zemlji da prestanu izvještavati o istrazi o ubistvu ruskog ambasadora Andreja Karlova uz obrazloženje da bi izvještavanje moglo ugroziti istragu. Također, zabranjeno je i objavljivanje snimaka na kojima se vidi ubica Mevlut Mert Altintaš dok puca u Karlova.

Iako nije zvanično saopćeno, zabrana je došla samo nekoliko dana nakon što je turski list Hurriyet objavio opširan intervju sa sestrom policajca koji je ubio ruskog ambasadora.



Turski političari ranije su naveli kako je Mevlut Mert Altintaš član FETO organizacije na čijem čelu je klerik Fethullah Gulen koji živi u SAD-u. Ubica se o strukturama FETO-a upoznao dok je, prema tvrdnjama provladinih medija, pohađao pripremnu školu za upis na fakultet.



Ugledni turski dnevni list Hurriyet tako donosi intervju objavljen sa starijom sestrom ubice Mevluta Merta Altintaša. Iz sestrinih navoda saznaje se da su ona i njen brat rano ostali bez oca te da je o njima brinula njihova baka i da su rasli u tradicionalnom ambijentu turske mahale.



O svom bratu govori kao o bistrom i radnom momku. Pohađao je srednju školu, ali nije htio pohađati privatnu dodatnu školu za pripremu za upis na univerzitet. Njegova sestra dalje navodi da nije pokazivao sklonost ka policijskoj školi, ali da se kasnije opredijelio za taj poziv jer je predstavljao neku vrstu sigurnosti za posao.



U intervjuu atentatorova sestra navodi kako nisu tačne informacije da je njen brat išao u bilo kakvu privatnu pripremnu školu te da je do upisa u policijsku školu njen brat odlazio na more, kao i da je ponekad i konzumirao alkohol.



"Nakon druge godine policijske akademije primijetili smo da je počeo redovno obavljati molitve, počeo je izbjegavati odlaske na plažu. Posljednji put je kući došao u oktobru i primijetila sam da je stalno bio u kući i da nigdje nije izlazio iako sam ga pokušavala ohrabriti da izađe sa društvom, da malo prošeta, da obnovi iznošenu garderobu, na šta je odgovarao da ništa od toga ne želi", navodi sestra dodajući kako njen brat nije pridonosio njihovom kućnom budžetu.



"Nakon ovog što se desilo, razgovarajući s majkom pitala sam je da li je kod brata primijetila čudno ponašanje, na šta je odgovorila da nije. Dodala je da je preslagala njegove stvari više puta te da nije naišla ni na šta čudno. Od knjiga je našla samo Kur'an, ali je bila opuštena jer je znala da je sina poslala u državnu školu i da je bio povjeren državi na čuvanje", navodi sestra i dodaje za Hurriyet kako je naknadno saznala da je njen brat bio na nekim "sivim listama" osumnjičenih, ali da je ipak nastavio službu.



Mevlutova sestra navodi da je pregledajući snimak samog čina ubistva primijetila neprirodno ponašanje svog brata koji kao da gleda u grupu ispred sebe i kao da gleda nekom u oči u toj grupi, nekog ko mu je nadređen.



Pojašnjava kako niko iz porodice nema puno detalja o njegovom životu tokom školovanja te da i oni sada uglavnom iz medija saznaju nove detalje. Znali su da je privatno boravio sa osobom čije ime počinje slovom S, ali su isto tako mišljenja da se neko trudio da njihov brat bude što manje sa svojom porodicom, da se tako distancirao od njih i da mu je "ispran mozak".



Posebno naglašava da ni na koji način nije odavao da bi ovakvo nešto mogao učiniti i da nije bio tako odgojen dodajući da nakon početka studiranja u policijskoj školi nije više koristio svoj Facebook profil, ali da je koristio Instagram iako ona o tome nije ništa znala, ali je kasnije saznala da je njihov rođak njemu uputio zahtjev za prijateljstvo koji on nikada nije prihvatio. Sestri je također čudno kako je bio odjeven tog dana. Rekla je da nikada nije nosio odijelo.



Nastavljajući svoju ispovijest novinarki Hurriyeta, atentatorova sestra naglašava da je, kada je posljednji put došao na odsustvo, a to je bilo u oktobru, insistirao da se oženi. Iako su mu govorili da je mlad i da ima vremena za brak insistirao je na ženidbi i angažmanu svoje porodice u pronalasku ženske osobe za brak, navodi sestra, što je ocijenila vrlo čudnim i možda pokazateljem pritiska na njenog brata da upravo on učini taj čin jer je samac i kao takav pogodniji s obzirom na to da iza njega neće ostati nezbrinuta porodica.



"Možda ga je grizla savjest, nije se mogao otrgnuti od tih krugova, možda se kajao, možda su ga ucjenjivali da će nama nauditi", navodi sestra govoreći da su stavljeni na stup srama do te mjere da bi rado prihvatila da je ovo učinio svojoj porodici umjesto državi.



Na kraju sestra ubijenog atentatora govori kako oni ipak ne žele preuzeti tijelo svog brata i sina, da je sve to skupa užasno iskustvo te da bi njena majka voljela da joj je sin barem poginuo na frontu. Jedni ih, navodi sestra, kritikuju zašto ne preuzmu tijelo, koje još nije pokopano, a zna da bi još veće kritike bile za cijelu porodicu da to učine.



Politički analitičar Hurriyeta Abdulkadir Selvi u svom posljednjem tekstu navodi da je atentator bio u vezi sa djevojkom ruske nacionalnosti, ali da je ta veza prekinuta, a da se djevojka nalazi u Moskvi. S obzirom na to da se vodi združena tursko-ruska istraga, ruski istražni organi su pronašli djevojku u Moskvi koja je, kako navodi autor teksta, potvrdila da je bila u vezi s atentatorom.