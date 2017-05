Indija otvara najduži most na granici s Kinom

Indija je otvorila most dug 9,15 kilometara na rijeci Lohit koja spaja osporavanu državu Arunachal Pradesh sa sjeveroistočnom državom Assam.

Kina tvrdi da je Arunachal Pradesh njihova teritorija i smatraju je južnim Tibetom. Peking je oštro kritikovao indijsku odluku da dozvoli tibetanskom duhovnom lideru dalaj lami da posjeti državu i protestovali su protiv razvoja vojne infrastrukture na tom području.Indija tvrdi da ima na to pravo."Dok Kina postaje agresivnija, vrijeme je da jačamo naše fizičke infrastrukture kojima ćemo braniti našu teritoriju", rekao je ministar unutrašnjih poslova Khiren Rijiju.Istakao je kako je Arunachal Pradesh dio Indije i da se to nikada neće promijeniti.Izgradnja mosta Dhola Sadiya počela je 2011. godine. Napravljen je toliko čvrsto da može izdržati vojne tenkove od 60 tona.Osim što će poslužiti u vojne svrhe, ukoliko do toga dođe, most će skratiti vrijeme putovanja s jedne strane rijeke na drugu za osam sati."Bio je to težak posao i veliki inžinjerski izazov, a brzina u izvođenju radova ovisila je i od kompenzacijskih problema", rekao je zvaničnik iz kompanije Navayuga.Ipak, radovi su završeni na vrijeme. Sada grade dvosmjernu autocestu, nadograđuju vintage put iz Drugog svjetskog rata i rade na još četiri projekta koja se tiču proširenja ceste.Prave i mjesto za slijetanje teških transportnih aviona, na čemu rade užurbano."Želimo mir, ali častan mir. Moramo biti sposobni da pobijedimo svakoga ko misli da smo slabi", rekao je ministar Rajnath Singh.