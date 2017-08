Katastrofalne poplave u američkoj državi Teksas još uvijek nisu dostigle svoj vrhunac, a meteorolozi očekuju pogoršanje već izuzetno loše situacije.

Katastrofalne poplave u američkoj državi Teksas još uvijek nisu dostigle svoj vrhunac, a meteorolozi očekuju pogoršanje već izuzetno loše situacije.

Nivo vode se nakon snažne oluje Harvey podiže te se već radi o historijskim razmjerima.



Rekordnih 75 cm kiše je već palo na Houston usljed uragana Harvey, zbog čega su ulice pretvorene u rijeke. No, najgore nije prošlo, jer meteorolozi poručuju da bi se ta količina mogla udvostručiti ove sedmice.



Američki predsjednik Donald Trump je danas odobrio proglašenje vanrednog stanja u susjednoj Louisiani.



Harvey je postao uragan četvrte kategorije u petak te je donio poplave. Kasnije je oslabio te postao tropska oluja.



Oko 2.000 ljudi je spašeno u Houstonu, četvrtom najvećem američkom gradu u kojem živi 6,5 miliona ljudi. Na grad će za sedam dana pasti količina kiše koja inače padne za cijelu godinu. Dosad je potvrđeno pet smrtnih slučajeva, a helikopteri spašavaju ljude s krovova.



Guverner Greg Abbott je mobilizirao cijelu Nacionalnu gardu Teksasa, oko 12.000 takozvanih civilnih vojnika, koji pomažu vojsci u potrazi i spašavanju.



Zvaničnici su rekli da će oko 30.000 ljudi biti smješteno u skloništima.



U međuvremenu je vojska počela puštati vodu iz dvije brane koje kontrolišu vodu koja prolazi duž velike rijeke u srcu Houstona. Otvorene su brane Addicks i Barker kako voda ne bi ulazila u naselja. No, to bi moglo izazvati štetu u Buffalo Bayouu.



Najgore poplave se očekuju u srijedu i četvrtak, a putanja oluje još uvijek nije potpuno poznata. Hiljade domaćinstava je ostalo bez struje, mnoge škole su zatvorene, kao i dva glavna aerodroma u Houstonu.