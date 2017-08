Francuski ljekar nije znao kome pruža pomoć u nesreći princeze Diane

Foto: Twitter

Francuski doktor Frederic Mailliez, prvi liječnik koji se zatekao na mjestu saobraćajne nesreće u kojoj je poginula princeza Diana prije 20 godina, izjavio je da je pružio prvu pomoć žrtvi ne znajući koga liječi.

Mailliez je bio van dužnosti u noći 31. augusta 1997. kada se vozio kroz tunel Alma nekoliko sekundi prije nesreće pri velikoj brzini.



U intervjuu za Associated Press u utorak, on se prisjetio kako se zapitao zašto je toliko novinara oko Mercedesa dok je pružao prvu pomoć. Kazao je da je saznao razlog za to tek narednog jutra kada je gledao televiziju.



Diana je proglašena mrtvom nekoliko sati nakon sudara.