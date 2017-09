Američka savezna država Florida iščekuje dolazak snažnog uragana Irma, koji trenutno razara obale Kube. Vlasti su naredile evakuaciju za šest miliona ljudi, ali s obzirom da svi nisu u mogućnosti napustiti to područje preporučeno je da se skrivaju u skloništa.

Američka savezna država Florida iščekuje dolazak snažnog uragana Irma, koji trenutno razara obale Kube. Vlasti su naredile evakuaciju za šest miliona ljudi, ali s obzirom da svi nisu u mogućnosti napustiti to područje preporučeno je da se skrivaju u skloništa.

Nakon karibskih ostrva i Kube, gdje je uragan Irma uzrokovao vjetrove od 200 km/h, stanovnici na Floridi u panici i strahu dočekuju udar snažne oluje, za koju je predviđeno da će područje Floride pogoditi u jutarnjim satima, odnosno u nedjelju oko podne po srednjoevropskom vremenu.



Ipak, detaljno je objašnjeno šta ustvari predstavlja uragan Irma. Okarakterisan je kao uragan koji je opasan po živote stanovništva, međutim ne radi se o nekom vodenom valu ili cunamiju, već snažnim vjetrovima koji nanose vodu. Olujni udari neće dolaziti samo s okeana, već i s kopna i iz zraka.



Očekuje se da će uragan Irma do dolaska na Floridu dostići kategoriju četiri po snazi i opasnosti.



Lokalni zvaničnici savjetovali su stanovništvu da se hitno evakuiraju i da ne rizikuju jer im se naknadno neće pomoći pomoći. U gradi je obezbijeđen veliki broj skloništa, a već odavno je nemoguće kupiti avionsku kartu za evakuaciju.



Ranije je uragan Irma odnijela 14 života na karibskim ostrvima, a obala Kube je također gotovo uništena. Ipak, to nije sve, trenutno Karibima prijeti nova oluja, Jose, koja trenutno uzrokuje jake vjetrove do 150 k/mh.