Finska želi da EU ukine direktivu o pomjeranju sata na ljetno vrijeme

Finska vlada trebala bi aktivno lobirati kod Evropske unije da ukine svoju direktivu o uštedi dnevnog vremena, saopćila je parlamentarna komisija u četvrtak.

Parlamentarna komisija za saobraćaj i komunikacije dala je preporuke vladi nakon što je više od 70.000 Finaca potpisalo peticiju kojom traži od vlade da odustane od te prakse.



U okviru sheme uštede dnevnog vremena, kazaljke se pomjeraju za jedan sat naprijed tokom ljetnih mjeseci tako da dnevna svjetlost traje do večernjih sati. Veći dio Sjeverne Amerike i Evrope slijedi tu praksu, dok većina ostalih zemalja to ne poštuje.



Komisija je saopćila da je, nakon što je saslušala nekoliko eksperata, zaključila da se ljudi ne prilagođavaju bezbolno na tu promjenu.



Dodaje da pomjeranje kazaljki na satu izaziva kratkoročne poremećaje sna kod ljudi, umanjuje radnu sposobnost i također dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema.



"Primarni cilj trebao bi biti ukidanje pomjeranja kazaljki na satu na jedinstvenoj osnovi širom Evropske unije", navodi komisija u saopćenju, prenosi AFP.