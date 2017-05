Fethullah Gulen uoči sastanka Erdogana i Trumpa: AKP sistemski progoni nevine ljude

Foto: EPA

Fethullah Gulen, imam, propovjednik i pisac, uoči posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Bijeloj kući napisao je tekst za Washington Post, napomenuvši da današnja Turska nije zemlja puna nade, kakvom je on pamti.

Fethullah Gulen, imam, propovjednik i pisac, uoči posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Bijeloj kući napisao je tekst za Washington Post, napomenuvši da današnja Turska nije zemlja puna nade, kakvom je on pamti.

Predsjednik Turske Erdogan optužuje Gulena za propali pokušaj vojnog udara u Turskoj 15. jula 2016. godine, a Gulen ističe da za to nema nikakvih dokaza, naročito imajući u vidu da je bio hiljadama milja udaljen kad se puč dešavao.



"Turski predsjednik Erdogan od tada sistemski progoni nevine ljude hapšenjem, pritvaranjem i na druge načine uništava živote više od 300 hiljada turskih građana, bilo da su Kurdi, Aleviti, sekularisti, ljevičari, novinari, akademici ili učesnici humanitarnog pokreta s kojim sam ja u vezi - Hizmeta", napisao je Gulen.



Napomenuo je da je odmah nakon puča žestoko osudio i negirao bilo kakvu umiješanost, kazavši da su svi oni koji su učestvovali u puču izdali svoje ideale.



"Bez dokaza Erdogan me odmah optužio za organizovanje puča izdaleka. Sutradan je vlada napravila listu pojedinaca povezanih s Hizmetom, započevši uništavanje njihovih života. Na listama su također bili ljudi koji su službovali u evropskom sjedištu NATO-a. Međunarodni posmatrači su prijavili brojne otmice, mučenja i ubistva u pritvoru. Vlada je tražila izručenje nevinih ljudi izvan Turske, vršila pritisak na Maleziju da deportuje simpatizere Hizmeta prošle sedmice, uključujući i direktora škole koji je tamo živio više od deset godina, da se suoči sa zatvorom i vjerovatnim mučenjem", napisao je Gulen.



Napomenuo je kako se boji da poslije referenduma Turska ulazi u novu fazu autoritarizma.



"Vladajuća AKP došla je na vlast 2002. godine, obećavajući demokratske reforme i članstvo u Evropskoj uniji. Ali, kako je vrijeme prolazilo, Erdogan je postajao sve manje tolerantan", napisao je.



Napisao je da je tursko stanovništvo snažno polarizirano pod utjecajem AKP režima, a da režim pruža utočište nasilnim radikalima i gura svoje kurdske građane u očaj, što je noćna mora za bliskoistočne odnose.



"Novi civilni ustav treba izraditi kroz demokratski proces koji uključuje ulaz svim segmentima društva, a to je u rangu s međunarodnim pravnim i humanitarnim normama, i kopiranje uspjeha dugogodišnje demokratske tradicije zemalja Zapada", istakao je Gulen.