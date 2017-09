Erdogan: Vojne mjere zbog Kurdistana su na stolu

Foto: EPA-EFE

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da su sve opcije na stolu, od ekonomskih do vojnih mjera, kada je riječ o odgovoru na referendum o nezavisnosti koji su sproveli Kurdi na sjeveru Iraka.

Erdogan je u govoru u predsjedničkoj palati rekao da Turska neće oklijevati da iskoristi sva sredstva koja ima na raspolaganju ukoliko put ka miru bude blokiran.



On je dodao da se nada da će se Regionalna vlada Kurdistana urazumiti.



Erdogan je optužio lidera kurdistanske uprave Masuda Barzanija da je počinio izdaju jer je sproveo odluku o referendumu bez konsultovanja.



"Sve do posljednjeg trenutka nismo očekivali da će Barzani napraviti takvu grešku kakava je održavanje referenduma. Ispostavilo se da nismo u pravu", rekao je turski predsjednik.



On je upozorio da će Kurdi u Iraku gladovati kada Turska blokira njihove kamione na granici.