Erdogan: Borit ćemo se do kraja, teroristi pokušavaju izazvati haos

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da će se Turska do kraja boriti protiv svih vidova napada terorističkih grupacija i njihovih pristalica, nakon što je napadač u noćnom klubu u Istanbulu ubio 39 osoba.

Foto: EPA

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da će se Turska do kraja boriti protiv svih vidova napada terorističkih grupacija i njihovih pristalica, nakon što je napadač u noćnom klubu u Istanbulu ubio 39 osoba.

"Kao narod borit ćemo se do kraja protiv ne samo oružanih napada terorističkih grupacija i snaga koje ih podržavaju, već i protiv njihovih ekonomskih, političkih i društvenih napada", kaže turski predsjednik.



On je naglasio da teroristi pokušavaju da stvore haos, demorališu narod i destabilizuju zemlju napadima čija su meta civili.



"Zadržat ćemo hladnokrvnost kao narod, ujedinjeniji nego ikad i nikad nećemo popustiti pred sličnim prljavim igrama", dodaje Erdogan.



Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu rekao je da je od 39 ubijenih u napadu u klubu 15 ili 16 osoba stranih državljana, ali da je do sada identifikovana 21 žrtva.



Sojlu je istakao da je u toku potraga za napadačem.



Prema njegovim riječima, pet turskih državljana je među poginulima.