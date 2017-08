Egipćaninu nisu dali na let Austrian Airlinesa za Sarajevo jer je bio "sumnjiv"

Petog augusta 2017. godine, egipatski student medicine Omar Abdelrazik krenuo je na let iz Kaira u Sarajevo sa presjedanjem u Beču, a kako bi došao na konferenciju koja je bila zakazana za 6. august.

Austrian Airlines se duboko izvinjava egipatskom studentu

Abdelrazik nije ni sanjao da će prilikom regularnog čekiranja u Kairu pred ulazom u avion doživjeti, kako sam kaže, najneugodnije iskustvo u životu. Njegov doživljaj najbolje oslikava Facebook status."Bukirao sam let sa Austrian Airlinesom iz Kaira u Sarajevo sa presjedanjem u Beču. Prilikom ulaska u avion u Kairu osoblje Austriana mi je zabranilo pristup uz izgovor da su moji dokumenti nepotpuni. Na moje pitanje o tome koji dokumenti nedostaju, službenik nije nudio objašnjenje, ali ni slobodan ulaz u avion. U razgovoru sa drugim službenikom spomenuto je da nemam šengensku vizu, ali egipatskim državljanima nije potrebna šengenska viza za tranzit", napisao je Abdelrazik između ostalog.Kako je dijalog sa radnicima Austriana trajao, tako je postajalo jasnije šta im zapravo smeta."Njihov nadređeni je bio još neljubazniji. Bio sam ponižen. On je kazao kako je Egipat među 'sumnjivim državama' te da sumnja kako ću ilegalno izaći sa bečkog aerodroma u Austriju. Kao razlog sumnje naveo je činjenicu da je taj let trebao biti moj prvi let van Egipta“, napisao je student.Neljubazno osoblje je naknadno ponovilo da je razlog njegovog zadržavanja činjenica da je Egipćanin i da se boje kako će prilikom dolaska u Beč "prerezati svoj pasoš i predstaviti se kao izbjeglica". Također, nadređeni službenik mu je kazao da traži zamjenski let u Turkish Airlinesu ili Egyptian Airlinesu, jer ga "takvog neće primiti ni Swiss ni Lufthansa".Kada je zatražio da mu se vrate sredstva za kupljenu kartu koja očigledno više ne važi, službenici su mu poručili da otkazivanje košta 140 eura. Kada je izložio svoj protest zbog nelogičnog odgovora, jer on nije otkazao let već mu je on uskraćen, službenik je kazao da "može biti sretan jer će tako dobiti nešto eura umjesto nijedan"."To je bilo najodvratnije i najsramotnije iskustvo u mom životu", napisao je Omar Abdelrazik na svom Facebook statusu. Student je kupio drugu kartu i naposljetku stigao u Sarajevo. Probao je doći do kompenzacije u Austrianu, ali isprva bez uspjeha.Portal Klix.ba je kontakritao Austrian Airlines kako bi došli do informacija o tačnosti događaja. Odgovor je ubrzo uslijedio i Abdelraziku i našoj redakciji– Austrian se duboko izvinio studentu uz kompenzaciju u obliku cijene karte, doplatka za novu kupljenu kartu i dodatnu otštetu zbog cjelokupne gorke situacije."Primite naše izvinjenje i uvjeravamo vas da su opisane okolnosti neobične i da one ne predstavljaju naš uobičajni rad. Od našeg osoblja očekujemo da pomažu putnicima i da neugodnosti svedu na minimum. Očigledno u Vašem slučaju nismo uradili dobar posao i potrudit ćemo se da bolje reagujemo u budućnosti. Ne namjeravamo da ovakav događaj uništi reputaciju koju gradimo godinama. Zabilježili smo Vaša zapažanja i ona će biti korištena u poboljšanju rada. Također, vratili smo iznos kupljene avionske karte na kreditnu karticu sa koje su sredstva uplaćena (603,80 eura)", stoji u pismu Austriana studentu iz Kaira.Uz to, Austrian je ponudio doplatu od 100 eura zbog činjenice da je nova karta koju je kupio koštala 700 eura. Kao šlag na tortu, Austrian je odlučio poslati dodatnih 400 eura kao kompenzaciju za neugodnost.U e-mailu upućenom našem portalu, Austrian naglašava:"Austrian Airlines je međunarodno poduzeće sa zaposlenicima i putnicima iz cijelog svijeta, mi se žestoko ograđujemo od rasizma", kažu iz kompanije.Austrian Airlines još uvijek čeka konačan izvještaj o incidentu.