Džamije bez zvučnika: Izraelski parlament usvojio prijedlog o utišavanju ezana

Ministarski komitet za zakone izraelskog Knesseta odobrio je nacrt prijedloga o utišavanju ezana koji zabranjuje džamijama da koriste zvučnike kako bi mujezin pozvao na molitvu, nazivajući to štetnom bukom.

Foto: EPA

Nacrt prijedloga mora biti usvojen u Knessetu u tri čitanja kako bi postao zakon.



Sudeći po izraelskim medijima, prijedlog zabranjuje korištenje zvučnika za pozivanje na molitve u Jerusalemu i u Izraelu. Prijedlogom se zabranjuje pozivanje na molitve od 23 sata navečer do sedam sati ujutru.



Članovi izraelskog Knesseta Mordah Yogev iz stranke Habayit Hayehudi i predsjedajući Ministarskog komiteta iz stranke Likud David Bitan, podnijeli su prijedlog.



Oni tvrde da pozivi na molitvu u ranim jutarnjim satima uglavnom s džamija prekidaju san stotina hiljada Jevreja i Arapa.



Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odobrio je prijedlog, rekavši da su se ljudi "svih religija požalili nebrojeno puta na buku koju stvara mujezin".



Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas osudio je prijedlog i kazao je da će to "uvući regiju u katastrofu".



Zamjenik generalnog sekretara Arapske lige Ahmed Ben Helli nazvao je prijedlog "veoma opasnom provokacijom", dodajući da on "udara" u vjerske slobode, prenosi palestinska novinska agencija Wafa



Poziv na molitvu upućuje se pet puta dnevno, a prvi ezan je u zoru.