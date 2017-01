Države s muslimanskom većinom s kojima Trump posluje nisu obuhvaćene zabranom

Bogatije zemlje koje bi mogle predstavljati opasnost u aspektu terorizma, ali koje posluju sa Trumpovim kompanijama nisu obuhvaćene najnovijim zabranama ulaska u SAD.

Foto: EPA

Bogatije zemlje koje bi mogle predstavljati opasnost u aspektu terorizma, ali koje posluju sa Trumpovim kompanijama nisu obuhvaćene najnovijim zabranama ulaska u SAD.

Nakon velikih kontroverzi koje su nastale u vezi sa odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani putovanja i ulaska u Sjedinjene Države, kritičari ovakvih odluka istakli su da sedam pretežno muslimanskih zemalja čijim građanima je zabranjen ulazak imaju jednu ključnu stvar kao zajedničku – one nisu među zemljama sa kojima tajkuni posluju, prenosi britanski Independent.



Izvršna naredba koju je Trump potpisao blokira ulazak u SAD u narednih 90 dana za putnike iz Sirije, Irana, Iraka, Jemena, Sudana, Somalije i Jemena, ali na ovom spisku se ne nalazi nekoliko bogatijih zemalja sa muslimanskom većinom u kojima Trumpove korporacije imaju poslovni interes, uključujući Saudijsku Arabiju, Liban, Tursku, UAE, Egipat i Indoneziju.



Čini se da biznis ide ustaljenom praksom kada je u pitanju Trump i Saudijci jer je jučee objavljena fotografija na kojoj predsjednik Trump razgovara telefonom sa kraljem Saudijske Arabije dok u isto vrijeme stotine hiljada ljudi učestvuje u protestima protiv zabrane.



Trumpov ukaz ne pominje Tursku, uprkos činjenici da je ta zemlja bila meta nekoliko nedavnih terorističkih napada, a State Department je izdao upozorenje američkim građanima prošle sedmice uz napomenu da "porast anti-američke retorike ima potencijal da inspirira pojedinačne aktere da izvrše napade na građane SAD-a."



Ovaj milijarder ima nekoliko poslovnih interesa u Turskoj, uključujući i liniju brendiranih salona namještaja sa potpisom Trumpove kompanije, kao i dva luksuzna stambena tornja, što mu donosi zaradu od šest miliona funti godišnje, po osnovu finansijskih izvještaja objavljenih za vrijeme predsjedničke kampanje.



Još jedan snažan saveznik SAD-a su Ujedinjeni Arapski Emirati sa većinskim muslimanskim stanovništvom, ali i oni ostaju netaknuti zabranom. Poslovni interesi Trumpa u Emiratima uključuju izgradnju luksuznih vila, termi i golf terena.



Također, još jedna zemlja koja nije pokrivena zabranom je Indonezija, kao najveća država na svijetu sa muslimanskom većinom, gdje Trump posjeduje dva brendirana hotelska kompleksa u izgradnji koji se grade u partnerstvu sa lokalnim kompanijama.



Trump je izjavio da je cilj njegove izvršne naredbe spriječiti teroriste da uđu u SAD, ali niti jedna osoba koja je izvršila napad na američkom tlu u posljednje četiri decenije nije porijeklom iz jedne od ovih sedam, relativno siromašnih zemalja čijim građanima je Trump zabranio ulazak.



Niti jedan od napadača 11. septembra 2001. godine nisu bili iz zemalja obuhvaćenih zabranom, ali 15 od 19 otmičara aviona bili su iz Saudijske Arabije, a ostali su bili porijeklom iz UAE, Libana i Egipta.



Građani dijele informacije na društvenim mrežama koji pokazuju statistiku da 11,737 ljudi biva ubijeno svake godine u SAD-u ali od ruke drugog Amerikanca, dok su u prosjeku samo devet ljudi godišnje ubili islamistički teroristi tokom prosječnog perioda od deset godina, gledajući do 2014. godine.



Trump je sinoć dao izjavu u kojoj je rekao da to zapravo nije "zabrana za muslimane", nego da su mediji ti koji "lažno predstavljaju stvari".