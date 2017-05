Donald Trump u Rijadu: SAD nisu u ratu s islamom, moramo se zajedno boriti protiv ekstremizma

Foto: EPA

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je u govoru koji je održao na samitu sa predstavnicima arapskih i islamskih zemalja u Rijadu da Sjedinjene Američke Države nisu u ratu s islamom i da žele "koaliciju zemalja" na Bliskom istoku u cilju iskorjenjivanja ekstremizma.

"Ovo nije bitka između različitih vjera, različitih sekti ili različitih civilizacija. Ovo je borba između barbarskih kriminalaca koji žele uništiti ljudski život i pristojne ljude svih religija. To je bitka između dobra i zla", rekao je Trump.



Odstupajući od islamofobne retorike koju je često provodio tokom predsjedničke kampanje Trump je danas govorio protiv militanata, političke ideologije islamističkog ekstremizma, a njegovo korištenje pojma "ekstremizam" umjesto "radikalni islam" šalje signale da je Trump napravio razliku između islama kao religije i ideologije određenih terorističkih grupa poput IDIL-a. Također je govorio o islamu kao "jednoj od najvećih svjetskih religija" i istakao da je neophodno zaustaviti ekstremizam.



Istakao je da su muslimanske zemlje podijeljene u odgovornosti za suočavanje s terorističkim grupama i pozvao je čelnike muslimanskih zemalja da "izbace teororiste i svog društva i zemlje".



"Bliskoistočne zemlje ne mogu čekati samo na moć Amerike, već moraju odlučiti kakvu budućnost žele za sebe, svoje zemlje i svoj udjecu", poručio je Trump.



Trumpov govor okarakterisan je kao prvi pokušaj dopiranja do 1,6 milijardi muslimana širom svijeta, piše CNN. Istakao je da se nada da će okupiti "koaliciju zemalja" na Bliskom istoku u cilju iskorjenjivanja ekstremizma.



"Svaki put kada terorista ubije nevinog čovjeka 'u ime vjere i Boga' to bi trebala biti uvreda svima u vjeri", rekao je Trump.



Trump je tokom predsjedničke kampanje izjavio kako misli “da islam mrzi SAD”, a sedmicu dana nakon inauguracije potpisao je naredbu da se imigrantima iz Iraka, Irana, Sirije, Sudana, Libije, Somalije i Jemena zabrani ulazak u SAD što je izazvalo masovne proteste na aerodromima i demonstracije ispred Bijele kuće. Tu zabranu blokirali su sudovi.



Trump sutra ujutru odlazi za Izrael, za utorak je predviđena posjeta Betlehemu na palestinskoj Zapadnoj obali, a potom putuje u Vatikan, u Brisel i na Siciliju.