Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako Uzbekistanca koji je jučer usmrtio osam osoba u New Yorku planira poslati u zloglasni vojni zatvor Guantanamo Bay.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

"Sigurno ću to razmotriti. Pošaljite ga u Gitmo", rekao je Trump koristeći nadimak američkog zatvora na Kubi.Trump je naglasio kako se "životinje" poput napadača iz New Yorka moraju suočiti s "daleko većom američkom kaznom".Lider SAD-a dodao je i kako će okončati lutriju "zelene karte" s kojom je čovjek, osumnjičen za ubistvo osam osoba na Manhattnu, uspio ući u Ameriku.Odjeljenje za domovinsku sigurnost potvrdilo je kako je osumnjičeni migrant iz Uzbekistana, 29-godišnji Sayfullo Saipov, došao u SAD 2010. godine u okviru programa "useljenička viza za raznovrsnost".Ova popularna američka šema iz 1990. dodjeljuje svake godine vize za oko 50.000 aplikanata iz cijelog svijeta. Trump je danas u Bijeloj kući rekao kako će započeti proces ukidanja "lutrije za program raznovrsnosti"."Zamolit ću Kongres da odmah inicira poslove kako bismo se riješili ovog programa. 'Zelena karta' ne zvuči lijepo, to nije lijepo, nije dobro i mi smo protiv toga", kazao je Trump.Podsjećamo, Uzbekistanac Saipov jučer je kamionom udario nekoliko osoba na biciklističkoj stazi u donjem Manhattanu. Potom je izašao iz kamiona s oružjem i počeo pucati na prolaznike i bicikliste kad je poginulo osam osoba. On je ranjen i uhapšen u policijskoj akciji.Saipov je u kamionu ostavio poruku u kojoj napad povezuje s IDIL-om. Američki Federalni istražni biro (FBI) napad je okarakterisao terorističkim.Jučerašnji masakr u New Yorku je najsmrtonosniji napad u Americi od 11. septembra 2001. godine.