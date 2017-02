Der Spiegel: Trump je poput Nerona, Evropa mora planirati odbranu

Potaknuto potezima i ponašanjem predsjednika SAD Donalda Trumpa na samom početku mandata, uredništvo njemačkogsedmičnika Der Spiegel objavilo je tekst o ulozi i izazovu koji čeka Njemačku o međunarodnim previranjima koja slijede, ocijenivši da ono što Trump govori podsjeća na tiranina Nerona.

Potaknuto potezima i ponašanjem predsjednika SAD Donalda Trumpa na samom početku mandata, uredništvo njemačkogsedmičnika Der Spiegel objavilo je tekst o ulozi i izazovu koji čeka Njemačku o međunarodnim previranjima koja slijede, ocijenivši da ono što Trump govori podsjeća na tiranina Nerona.

U tekstu se navodi da se bliži situacija kada će morati da se donesu odluke, pa čak i ako moraju biti bolne.



"Njemačka mora ustati protiv novog predsjednika SAD-a i njegove vlade. To je već dovoljno teško iz dva razloga: Zato što smo od Amerikanaca originalno i dobili liberalnu demokratiju i zato što nije jasno kako će brutalni i kolerični čovjek na drugoj strani reagirati na našš diplomatski pritisak", piše Der Spiegel, prenosi Index.hr.



Činjenica da naša opozicija američkoj vladi može uspjeti samo ako se preduzme zajedno s azijskim i afričkim partnerima - i, bez sumnje, s našim partnerima u Evropi, s Evropskom unijom, ne čini situaciju ništa lakšom, ocjenjuje njemački sedmičnik.



Kako se navodi, dosad je Njemačka vidjela svoju lidersku ulogu kao nešto što je na sve načine suprotstavljeno drugim evropskim zemljama - bilo Schäubleova politika štednje ili migracijska politika kancelarke Merkel, sve se događalo bez mnogo koordinacije i sa znatnom silom.



"Stoga je donekle ironično da će Njemačka, politički i ekonomski dominantna zemlja u Evropi, sada morati ispuniti mnoge od pukotina stvorenih američkim povlačenjem iz starog svjetskog poretka, onog na koji se bivši njemački ministar vanjskih poslova osvrnuo kao na "Pax Americana". U isto vrijeme, Njemačka mora izgraditi savez protiv Donalda Trumpa, jer on se u suprotnom neće formirati. Međutim, on je apsolutno nužan", ističe njemački nedjeljnik.



Uz konstataciju da je bolno napisati tu rečenicu, Der Spiegel navodi da je predsjednik SAD-a patološki lažljivac, rasista, da pokušava izvesti puč s vrha - žželi uspostaviti liberalnu demokratiju, žželi potkopati ravnotežu moći.



"Otpustio je državnu tužiteljku koja je imala drukčije mišljenje od njegovog i optužio je za "izdaju". Ovo je vokabular kakav je koristio Neron, car i razarač Rima. To je način na koji tirani razmišljaju", ocjenjuje der Spiegel.



Trump i njegov potpirivač vatre Stephen Bannon diskriminiraju određene ljude dekretom, ali ne iz onih zemalja u kojima Trump posluje.



Prezir predsjednika SAD i njegovog najvažnijeg savjetnika prema nauci i obrazovanju tako je eklatantan da je to gotovo teško napisati.



Ali njihov prezir prema klimatskim i ekološkim politikama mora se navesti, jer bi u sljedeće četiri ili osam godina mogao postati ozbiljna prijetnja, navedeno je u tekstu.



Među stvarima koje se navode kao stvarni napredak za vrijeme 20. stoljeća su multilateralnost i slobodna trgovina. Svijet je postao toliko kompleksan da nijedna zemlja ne može riješiti velike probleme sama - to je ono što smo prepoznali. Organizacije kao što su Ujedinjeni narodi, Svjetska trgovinska organizacija (WTO), Međunarodni panel za klimatske promjene (IPCC), NATO i EU- sve su stvorene s tim razlogom.



"Nijedna od ovih organizacija nije savršena, ali one su to što imamo - i trebamo ih. Bannon ih sada žželi izbrisati, a Trump ili izvršava Bannonove namjere ili ih dijeli", navodi Der Spiegel.



Sve to ne znači eskalaciju niti da se mora napustiti kontakt s Amerikom i sve radne grupe između vlada.



"Ono ššto to znači, međutim, jeste da Evropa mora postati snažnija i početi planirati svoju ekonomsku i političku odbranu. Protiv opasnog predsjednika Amerike", zaključuje Der Spiegel.