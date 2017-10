Jedan demonstrant je gađao američkog predsjednika Donalda Trumpa zastavama Rusije dok je lider SAD-a ulazio na sastanak s republikanskim senatorima na Capitol Hillu.

Jedan demonstrant je gađao američkog predsjednika Donalda Trumpa zastavama Rusije dok je lider SAD-a ulazio na sastanak s republikanskim senatorima na Capitol Hillu.

Muškarac, identificiran kao 36-godišnji Ryan Clayton, krio se u sjedištu američke vlade među mnoštvom novinara. Dok je predsjednik prolazio hodnikom zajedno sa senatorom Mitchom McConnellom, demonstrant je na njih bacio ruske zastave na kojima je bila ispisana riječ "Trump".



"Trump je izdajnik! Trump je izdajnik!", uzvikivao je Ryan.



Trump nije grubo odreagovao na ovaj Ryanov potez, već se samo nasmijao i podigao palac.



"Clayton je nakon ovog incidenta uhapšen i optužen za nezakonito ponašanje", izjavila je glasnogovornica Capitol policije Eva Malecki.



Vlasti u Capitolu i dalje istražuju kako je Clayton uspio ući u sjedište vlade s obzirom na to da mu je za to trebala neka akreditacija. Ovaj demonstrant poznat je policiji od ranije. On je kao dio grupe America Take Action vodio proteste kada je Trumpov zet Jared Kushner prisustvovao sastanku obavještajnog odbora Senata SAD-a prije nekoliko mjeseci.