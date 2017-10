Danski naučnik priznao da je raskomadao tijelo švedske novinarke Kim Wall

Foto: EPA-EFE

Danski naučnik Peter Madsen priznao je da je raskomadao tijelo švedske novinarke Kim Wall u svojoj podmornici, ali negira da ju je ubio.

U saopćenju danske policije se navodi da je on također priznao da je dijelove njenog tijela bacio u more, prenosi BBC.



Madsen je policiji kazao da je ona preminula u augustu od trovanja ugljen monoksidom u podmornici, dok se on nalazio na palubi.



On je prethodno negirao da je isjekao njeno tijelo i rekao da je ona poginula kada je teški poklopac podmornice pao na njenu glavu.



Ronioci su pronašli vreće u kojoj su se nalazili njena glava, noge i odjeća u zaljevu Koge južno od Copenhagena početkom ovog mjeseca. Iz policije su kazali da su vreće otežane komadima metala.



Wallin torzo je pronađen 21. augusta. Tokom obdukcije su otkrivene rane nanesene nožem na njenim genitalijama i prsnom košu, za koje se vjeruje da su nastale "otprilike u trenutku njene smrti ili kratko poslije".



Iz policije su u ponedjeljak naveli da će proširiti optužnicu protiv Madsena, koja već uključuje ubistvo i nakaženje Wallinog tijela, na seksualni napad bez spolnog odnosa. Ovaj naučnik negira optužbe.



Tridesetogodišnja Wall je posljednji put viđena živa 10. augusta kada se ukrcala s Madsenom na njegovu podmornicu UC3 Nautilus koju je sam izradio, kako bi napisala priču o njegovom poduhvatu.



Njen momak je pozvao policiju sljedećeg dana kada se ona nije vratila s ovog putovanja.