Četiri osobe su poginule i nekoliko je povrijeđeno kada je voz udario u vojni kamion tokom vojne vježbe u južnoj Finskoj u četvrtak, saopćili su policija i oružane snage.

Nesreća se desila na nečuvanom željezničkom prelazu u blizini mjesta Raasepori, 90 kilometara zapadno od prijestonice Helsinkijja, kada su dva vojna vozila prelazila prugu na putu ka mjestu obuke.



Tri vojnika i jedan putnik u vozu poginuli su nakon što se voz sudario s jednim vozilom, saopćili su zvaničnici. Uslovi na cesti bili su loši u jutarnjim satima zbog kiše i snijega.



Inspektor Ilkka Kantola izjavio je za novine Helsingin Sanomat da je voz udario u kamion dok se kretao brzinom od stotinjak kilometara na sat.



Kako je kazao Kantola, mašinovođa je ugledao kamion za koji je pomislio da će stati jer se kretao veoma sporo.



"On je povukao kočnicu ali nije mogao usporiti uoči sudara", navode novine Kantoline riječi.



Vojnik koji je vozio kamion suočit će se s optužbama za ugrožavanje sigurnosti u saobraćaju i ubistvo iz nehata, dodao je on.



Četiri osobe prebačene su u Helsinki s teškim povredama a sedam ostalih je liječeno u lokalnoj bolnici od manjih ozlijeda. Za sve pacijente se navodi da su u stabilnom stanju.



Finski premijer Juha Sipila i predsjednik Sauli Niinisto uputili su saučešće porodicama žrtava.



"Mladi regruti služili su svojoj zemlji. To što je njihovo putovanje završeno brojnim pogibijama i teškim povredama istinska je tragedija", navodi predsjednik Niinisto u izjavi za javnost.



Služenje vojnog roka obavezno je za muškarce u Finskoj, prenosi Reuters.