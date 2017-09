Britanski ministar za Brexit: Nije tačno da plaćamo 50 milijardi funti za izlazak iz EU

Foto: EPA

Britanski ministar za Brexit David Davis negirao je danas izvještaj da se Vlada tajno saglasila da plati 50 milijardi funti za izlazak iz EU, ali je priznao da će određena svota biti plaćena.

Davis je rekao da su nedavni izvještaji objavljeni u medijima "potpuna glupost".



On je istakao da je zauzet čvrst stav da neće biti prinudnog plaćanja Velike Britanije.



"Mi smo zemlja koja ispunjava svoje obaveze. Možda neće biti pravne već političke ili moralne", kaže Davis.



Davis je istakao da se bliži kraj velikim uplatama EU.



"Bit će još uplata, za svemirske programe, nuklearna istraživanja i slične programe. Najbolje je izaći uz odgovarajuće pregovaračke uslove. Ostaju problemu ako samo odete. To se može učiniti, ali bilo bi problema", dodao je Davis.



Prema navodima u nekoliko britanskih listova, premijerka Teresa May se priprema da odobri nacrt zakona prema kojem će London Briselu plaćati između sedam i 17 milijardi funti godišnje tri godine nakon izlaska Britanije 2019. godine.