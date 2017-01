Britanski mediji: Projektil Trident u junu greškom krenuo prema Floridi

Britanski projektil bez bojeve glave skrenuo je s kursa prema Sjedinjenim Američkim Državama tokom vježbe u junu 2016. godine, prenose otočki mediji.

Skandal potresa kabinet i vladu premijerke Therese May nakon pisanja lista The Sunday Times o testu projektila koji je mogao završiti loše po britansko-američke odnose. Britanski parlament podnio je zahtjev za ispitivanje slučaja i objašnjenje od ministarstva odbrane.



Kako su mediji izvijestili tokom vikenda, britanska podmornica HMS Vengeance ispalila je testni projektil Trident II D5 bez bojeve glave, ali je on skrenuo s kursa nastavivši let prema teritoriji američke savezne države Floride. Uzrok kvara nije otkriven.



Glasnogovornik Therese May nije želio negirati niti potvrditi navode medija, dodavši kako je premijerka obaviještena da je test bio uspješan.



Vrijeme incidenta je također bitno jer se on desio nekoliko sedmica prije nego što je Parlament odobrio trošenje 40 milijardi funti na nove podmornice.