Britanska premijerka: Očekujem da se Trump ponaša primjereno

Britanska premijerka Theresa May izjavila je da je neće biti strah uputiti kritiku predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu ako se desi da on izjavi nešto neprihvatljivo tokom planiranog susreta sljedeće sedmice.

Theresa May (Foto: EPA)

Britanska premijerka Theresa May izjavila je da je neće biti strah uputiti kritiku predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu ako se desi da on izjavi nešto neprihvatljivo tokom planiranog susreta sljedeće sedmice.

May će se sresti sa Trumpom u Washingtonu u petak. Premijerka Britanije gleda na taj događaj kao na priliku da razgovara o budućim trgovinskim odnosima dvije zemlje i izazovima koji stoje pred NATO savezom, naročito kada je u pitanju terorizam.



Hiljade žena izašlo je jučer na ulice evropskih glavnih gradova da bi protestovale zbog Trumpovih izjava kojima se ponižavaju žene.



"Već sam rekla da su neke Trumpove izjave u vezi žena neprihvatljive. Za neke od tih izjava lično se i izvinio. Kada se budem sastala sa njim, najjači utisak će ostaviti činjenica da je predsjednika SAD-a posjetila žena premijer. Ako se desi nešto neprimjereno, neću se libiti da to ukažem Trumpu", izjavila je May za BBC.