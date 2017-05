Britanska policija će uhapsiti Assangea ukoliko napusti ekvadorsku ambasadu

Foto: EPA

Uprkos švedskoj odluci da prekine istragu navoda o silovanju, britanska policija je saopćila da se Julian Assange još suočava s hapšenjem ako napusti ekvadorsku ambasadu u Londonu.

Metropoliten policija saopćila je da postoji britanska potjernica za Assangeom nakon što je on izbjegao platiti kauciju u 2012. i da je "obavezna da izvrši nalog za njegovim hapšenjem ukoliko napusti ambasadu".



Policija, međutim, dodaje da je Assange sada tražen za "mnogo manje krivično djelo" i da će ona pružiti "obim resursa srazmjeran takvom prekršaju".



Policija je vršila neprekidno patroliranje pred ambasadom do prošle godine, kada je obim operacije umanjen, prenosi Associated Press.