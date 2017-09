Prema posljednjim projekcijama kretanja uragana Irma, grad Miami u američkoj državi Floridi naći će se na izravnom udaru tog najsnažnijeg uragana ikada zabilježenog u historiji. O stanju u ovom gradu nekoliko sati pred dolazak uragana, za Klix.ba je govorio Faruk Tokumbo Shokunbi, Bosanac nigerijskog porijekla, koji će uragan dočekati u očevoj kući u ovom gradu.

Grad Miami koji se nalazi na jugu Floride pretrpio je u svojoj novijoj historiji uragane Cleo (1964.), Betsy (1965.), Andrew (1992.), Irene (1999.), te uragane Katrina i Wilma 2005. godine. Uragan Irma, za kojeg se tvrdi da je najsnažniji u historiji, pogodit će za vikend Floridu i Miami.



Naredbe o obaveznoj evakuaciji zbog uragana već su izdate za obalne zone Floride te u državi Georgiji.



"Ovo nije oluja kod koje možete sjediti i čekati da prođe. Ne morate se voziti tisućama kilometara i napuštati državu da biste bili sigurni. Dovoljno je da odete u skloništa", poručio je guverner Floride Rick Scott na konferenciji za medije, na kojoj je objavljena obavezna evakuacija za stanovnike južnog dijela Floride.



Još direktniji bio je gradonačelnik Miami Beacha Philip Levine.



"Govorimo svima: napustite Miami Beach. Nikad nisam mislio da ću to morati reći, ali danas to kažem", rekao Levine na televizijskoj postaji Fox News.



Bišćanin Faruk Tokumbo Shokunbi, koji živi na relaciji Bihać-Miami, nalazi se ovih dana u poznatom američkom gradu. Shokunbi je za naš portal istakao da je evakuacija iz Miamija počela još prije dva dana, posebno u dijelovima koji su bliži obali.



"Svima koji su mogli i koji još mogu preporučuje se da napuste grad, a zonama koje su bliže obali je rečeno da, ako ostanu, da će to biti na vlastitu odgovornost. Ja nisam u toj zoni tako da ostajem u kući, kao i dobar dio mojih komšija. Spreman sam za najgore, nadam se najboljem", kaže Shokunbi.



On je zaštitio prozore očeve kuće u kojoj će dočekati uragan i nada se da će sve proći u najboljem redu. S obzirom da je odlučio rizikovati i supersnažnu oluju dočekati u očevom domu, našeg sagovornika smo upitali za stambenu infrastrukturu u ovom gradu. Preciznije, htjeli smo doznati na koji način su pravljene kuće u Miamiju i mogu li izdržati jake vjetrove.



"Moja kuća je pravljena više prema modelu kakav je kod nas u Bosni, dok dobar dio ljudi ima mobilne domove koji ne mogu izdržati ni najmanji udar uragana. U svakom slučaju, veliki dio stanovnika Floride nije baš u idealnoj poziciji što se tiče objekata u kojima žive. Ali, pošto je ovaj uragan rekordan, pitanje je uopće šta može izdržati", govori naš sagovornik.



On kaže da u gradskim zonama postoje sigurnosna skloništa koja su još jučer bila manje-više krcata.



"Vode za piće skoro da nema kupiti, a ako negdje ima, redovi su jako dugi i pitanje je hoćeš li uopće i doći do nje ako budeš čekao. Što se tiče goriva na pumpama koje ga i dalje imaju, kolone su također beskrajne, tako da ko se snašao – snašao se. Neki gorivo uzimaju da bježe, neki sipaju u kanistere u slučaju da dodje do nestašice nakon uragana, dok neki imaju agregate pa će na taj način funkcionisati kad nestane struje, a najvjerovatnije da će nestati prilikom jačeg udara i trebat će vremena da se vrati", objašnjava Shokunbi.



Na pitanje kako reagiraju ljudi, njegove komšije i da li ih je strah moćne oluje, on ističe da su stanovnici ovog kraja navikli na uragane.



"Manje više su svi već istrenirani. Međutim, ovaj uragan je najjači do sada, pa se može primijetiti i određena doza panike, posebno u redovima za gorivo i vodu. Sinoć je čak jedna osoba posegnula za oružjem na benzinskoj pumpi. Kakogod, ja ću uragan dočekati u svojoj kući za koju se nadam da je dovoljno sigurna da podnese ovaj udar. Namjernica imam, a straha nemam. Ipak sam ja ratno dijete", kaže za kraj Shokunbi.



Uragan Irma stiže u Miami tokom nedjelje, dok će snažnija promjena vremena otpočeti već tokom subote.