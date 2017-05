Appleovi uređaji pod istragom zbog moguće povezanosti s padom aviona EgyptAira

Foto: EPA

Francuski zvaničnici su pokrenuli istragu čiji je cilj ustanoviti da li su požar u avionu kompanije EgyptAir u maju 2016. godine uzrokovala dva pregrijana Appleova uređaja.

Francuske novine Le Parisen pišu da istražitelji ispituju teoriju da su dva Appleova uređaja, iPhone 6S i iPad Mini 4, koji su pripadali prvom oficiru, možda uključeni u pogrešnu utičnicu. To je moglo dovesti do pregrijavanja uređaja, a potom i do požara u kokpitu koji se proširio avionom tokom leta iz Pariza prema Kairu.



Ova teorija je prvi put spomenuta u januaru 2017. godine nakon što su Francuska i Egipat zaključili da je uzrok pada aviona najvjerovatnije požar. To je zaključeno na osnovu podatka crnih kutija, koje su zabilježile dim u kokpitu i toaletu.



No, Francuzi i dalje istražuju i druge teorije. Egipćani su tvrdili da je požar nastao nakon eksplozije, vjerovatno bombe te su naveli tragove eksploziva na tijelima putnika. Nedostatak saradnje i razmjene dokaza Egipćana je povod Francuzima da nastave raditi na drugim teorijama, pa su se okrenuli pomenutim uređajima.



Poznato je da litij-jonske baterije koje se koriste za mobitele i laptope mogu biti podložne zapaljenju. ako se oštete ili imaju neispravne komponente. Primjera radi, zbog problema koji je imao s baterijom, a koji je dovodio do pregrijavanja i zapaljenja, Samsungov Galaxy Note 7 je zabranjen u avionima.



No, prema riječima jednog od eksperata, Davida Learmounta, podaci prikupljeni na osnovu nekoliko alarma pokazuju da požar možda nije započeo u kokpitu. Osim upozorenja na sisteme grijanja prozora, aktivirani su i alarmi za dim u toaletu i ispod poda.



Istražitelji imaju rok do 30. septembra da prezentuju svoj izvještaj.