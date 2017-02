Putnici iz aviona kompanije Flybe, koji je doletio u Amsterdam iz Edinburgha, evakuisani su nakon što se pokvario stajni trap prilikom slijetanja na aerodrom Schiphol.

Putnici iz aviona kompanije Flybe, koji je doletio u Amsterdam iz Edinburgha, evakuisani su nakon što se pokvario stajni trap prilikom slijetanja na aerodrom Schiphol.

Avion se zaustavio u nagetom položaju, a njegovo desno krilo je dodirivalo pistu. Putnici su evakuisani, a do njih su ubrzo stigle ekipe hitne pomoći. Kompanija Flybe je saopćila da povrijeđenih nije bilo. Incident se dogodio oko 17:00 sati."Stajni trap aviona kompanije Flyve se pokvario tokom slijetanja. Niko od putnika nije povrijeđen i svi su na terminalu. Letovi su ponovo uspostavljeni", saopćeno je s aerodroma.Da je došlo do incidenta, potvrdila je i kompanija Flybe."Flybe potvrđuje da je došlo do incidenta. Povrijeđenih nema, a putnici su autobusom prevezeni na terminal. Naš prioritet je sigurnost putnika i posade", navodi se u saopćenju pomenute kompanije.