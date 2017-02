Čak 13.000 ljudi, od kojih su većina civili i pristalice opozicije, pogubljeni su u tajnosti u zatvoru u Siriji, navodi Amnesty International. Prema izvještaju, u zatvoru Saydnaya od septembra 2011. do decembra 2015. godine svake sedmice su se održavala masovna vješanja.

Bivši zatvorenik Omar al-Shogre prije i poslije zatvora Saydnaya (Foto: Amesty International)

Amnesty navodi da je pogubljenja odobravao sami vrh sirijske Vlade koja je ranije negirala ubijanja i maltretiranja zatvorenika. Međutim, UN-ovi eksperti prije godinu dana su naveli da postoje svjedoci i dokazi koji ukazuju da su deseci hiljada ljudi zatvarani i da se u zatvoru dešavaju masovna ubistva.Amnesty je intervjuisao 84 osobe, uključujući i bivše čuvare, zatvorenike i zatvorske službenike. Oni su naveli da su u ustanovi koja se nalazi sjeverno od Damaska, svake sedmice, a nekada i dva puta sedmično organizovana ubistva između 20 i 50 ljudi. U izvještaju se navodi da su zatvorenici prije pogubljenja dovođeni pred "vojni sud" u gradu Qabounu, te da su suđenja trajala od jedne do tri minute.Bivši vojni sudija je kazao da su zatvorenici pitani da li su počinili zločin nakon čega su bivali osuđeni bez obzira da li njihov odgovor bio "da" ili "ne". Sudija je naveo i da sud nema nikakve veze sa vladavinom prava. Prema izvještaju, na dan vješanja zatvorenicima bi rekli da će biti prebačeni u civilni zatvor, a zatim su odvođeni u podrum gdje su brutalno premlaćivani dva ili tri sata. Dodaje se da su im tokom noći stavljali povez preko očiju i prebacivali ih u drugi dio zatvora gdje su im samo nekoliko minuta prije samog čina saopštavali da će biti obješeni. Njihova tijela su kamionima prevožena u vojnu bolnicu u Damasku nakon čega su završavala u masovnim grobnicama.Na temelju svjedočenja, Amnesty procjenjuje da je u periodu od pet godina u zatvoru Saydnaya ubijeno između 5.000 i 13.000 ljudi."Ostavljali su ih da vise od 10 do 15 minuta. One koji su bili mlađi težina nije mogla ubiti pa bi ih čuvari skinuli s vješala i slomili im vrat", kazao je bivši sudija koji je svjedočio ubistvima.Među zatvorenicima je bio i bivši vojni časnik po imenu Hamid."Ako prislonite uši na pod čujete zvuk sličan grgljanju. To je trajalo oko 10 minuta i značilo je da se ljudi guše do smrti. To je za mene tada bilo normalno", kazao je Hamid.Brutalno zlostavljanje kojem su bili podvrgnuti opisao je bivši zatvorenik Sameer."Premlaćivanja su bila intenzivna. Kao da imate ekser i konstantno ga pokušavati zabiti u kamen. To je nemoguće, ali oni nisu odustajali. Imao sam želju da mi amputiraju noge samo da ih više ne bi udarali", kazao je Sameer.Iako nema dokaza da se ubistva još uvijek dešavaju, Amnesty ističe da nemaju razloga vjerovati u njihov prestanak i smrt još ljudi. Amnesty je u augustu prošle godine objavio da su od marta 2011. do decembra 2015. godine 17.723 osobe umrle u zatvorima zbog mučenja, gladi, žeđi i lišavanja medicinske pomoći. Taj broj ne uključuje ubistva u zatvoru Saydnaya.