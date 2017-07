Američki senat izglasao početak rasprave o ukidanju Obamacarea

Američki senat izglasao je u utorak početak rasprave o nastavku reforme zdravstvenog sistema, pri čemu je ugledni senator John McCain pozvao Senat na jedinstvo i kompromis o rješenju za zdravstveno osiguranje te kazao da neće glasati za republikanski prijedlog zakona u sadašnjem obliku, javljaju agencije.

"Kongres, koliko se mogu sjetiti, nikada nije bio podijeljen kao do sada... naš sistem zdravstvenog osiguranja je u rasulu. Svi to znamo, i oni koji podržavaju Obamacare i oni koji mu se protive. Nešto se mora učiniti", rekao je McCain.



Vođa republikanske većine u Senatu Mitch McConnell je izrazio nadu da će dovršiti posao na prijedlogu zakona kojim bi se do kraja sedmice Obamacare poništio i zamijenio.



Američki predsjednik Donald Trump je izglasavanje u Senatu službene rasprave o zakonu o zdravstvenom osiguranju nazvao "velikom korakom", nakon što je sedmicama bio nezadovoljan zbog nesposobnosti većine da održi obećanje i poništi osiguranje koje je uspostavio njegov prethodnik Barack Obama.