Američki general Townsend: Lider IDIL-a Al-Baghdadi je vjerovatno još uvijek živ

Američki general Stephen Townsend je smatra da je lider terorističke grupe IDIL Abu Bakr al-Baghdadi još uvijek živ, iako je Rusija saopćila da su ga njene snage vjerovatne ubile u raciji u Siriji još u maju.

Al-Baghdadi bi se mogao skrivati na udaljenoj pograničnoj lokaciji između Iraka i Sirije, barem tako tvrdi general Townsend, komandant koalicijskih snaga koje se bore protiv IDIL-a.



Teroristički vođa je navodno pobjegao iz IDIL-ovih uporišta tokom napada u obje zemlje. Njegova lokacija je nepoznata već duže vrijeme.



U junu je Rusija saopćila da je Al-Baghdadi "najvjerovatnije" ubijen mjesec dana ranije u ruskom zračnom napadu na Raqqu, grad koji je u suštini IDIL-ovo utočište i glavni grad u sjevernom dijelu Sirije. Od tada su antiterorističke grupe intenzivirale kopnene napade na grad, gdje se još uvijek nalazi oko 2.000 terorista.



Ranije je bilo nekoliko izvještaja o Al-Baghdadijevojj smrti, no general Townsend smatra da postoje indicije da je on još uvijek živ.



"Tražimo ga svakog dana, ne vjerujem da je mrtav. ali ne znam gdje se nalazi. Kad ga nađemo, pokušat ćemo ga ubiti. Nije vrijedno da pokušavamo da ga uhvatimo živog", dodao je general.



Vjeruje se da je Al-Baghdadi boravio u Mosulu u Iraku prije početka napada koalicijskih snaga predvođenih SAD-om u oktobru 2016. godine. U posljednjih nekoliko godina se samo jednom pojavio u javnosti i to u Mosulu 5. jula 2014. godine, nedugo nakon što je IDIL zauzeo grad. Njegova posljednja audio poruka emitovana je 2. novembra prošle godine.