Abbas: Nema saradnje dok se izraelske mjere ne ukinu, branit ćemo sveta mjesta

Foto: EPA

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas izjavio u Ramallahu da dok se stvari ne vrate na stanje koje je bilo prije 14. jula neće biti promjena u odnosima sa Izraelom, javlja agencija WAFA.

"Sve izraelske mjere na terenu od tog dana do danas moraju biti ukinute i tek tada će se stvari vratiti u normalu u Jerusalemu i mi ćemo nastaviti rad na bilateralnim odnosima", rekao je Abbas.



On je dodao da se novi događaji moraju proučiti kako bi Palestinci iznijeli svoj stav i planove.



"Ono što smo odlučili je da zamrznemo sigurnosnu koordinaciju s Izraelom i to primjenjujemo. Također, ćemo braniti naša sveta mjesta. Proučit ćemo sve što se dogodilo od tog dana i vidjeti šta dalje", rekao je Abbas.



Izrael je postavio detektore za metal na ulazima u džamiju Al-Aqsa nakon što su policajci, navodno, napadnuti od strane trojice Palestinaca. Nakon bojkota i protesta detektori metala su uklonjeni, ali je najavljeno postavljanje kamera i nastavak sigurnosnih mjera za koje Palestinci smatraju da direktno krše status quo.