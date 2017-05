Zaev: Pregovori o novoj vladi kreću se u pozitivnom smjeru

Zoran Zaev (Foto: EPA)

Mandatar za sastav nove vlade i čelnik SDSM Zoran Zaev izjavio je u Tetovu da su u toku pregovori sa svim albanskim strankama o osnivanju nove vlade i ocijenio da se oni kreću u "pozitivnom smjeru".

"Pregovori su u toku sa svim političkim strankama. Nadam se da ćemo zaokružimo važne principe koji su interesu građana Makedonije i same zemlje. Drago mi je što se stvari kreću u pozitivnom smjeru", rekao je Zaev.



On, međutim, nije odgovorio na pitanje novinara bi li nova vlada mogla biti osnovana do kraja sedmice.



"Volio bih kada bi vlada bila osnovana sutra. Trudimo se, ako ne drugo, radi Brisela, ali vjerujem da kvaliteta zahtijeva vrijeme. Ono što je važno je interes građana, sve da bude precizno dogovoreno kako bismo mogli poslati prijedlog o osnivanju vlade parlamentu ", rekao je Zaev.



Kako je ranije preneseno, Zaev je, uoči sastanka s čelnikom Saveza za Albance Zijadinom Selom, najavio da će danas ili sutra započeti razgovore s partnerskim stranaka o raspodjeli mandata.



Sela je na konferenciji za novinare, nakon razgovora sa Zaevom, rekao da on ili bilo ko iz te stranke nije potpisao nikakve garancije u vezi s odricanjem od tzv. "Tiranske platforme".



On, kao i čelnik Besa, nije isključio mogućnost da njegova stranka, odnosno Savez Albanaca ne bude dio vladajuće većine.