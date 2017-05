Zaev odgodio formiranje vlade zbog pregovora s Albancima

Foto: EPA

Uoči razgovora s liderom albanske stranke Besa Bilalom Kasimijem o formiranju nove makedonske vlade, mandatar i lider SDSM-a Zoran Zaev potvrdio je da prijedloga nove vlade neće biti prije ponedjeljka.

Uoči razgovora s liderom albanske stranke Besa Bilalom Kasimijem o formiranju nove makedonske vlade, mandatar i lider SDSM-a Zoran Zaev potvrdio je da prijedloga nove vlade neće biti prije ponedjeljka.

Odlaganje odluke o novom kabinetu Zaev je obrazložio tako što je rekao da to ne ovisi samo od SDSM-a, prenosi Tanjug pisanje makedonskih medija.



Ustavni rok za formiranje vlade istječe 6. juna, a Zaev je, kada je od predsjednika Đorgea Ivanova dobio mandat, rekao da će ona biti formirana najkasnije za deset dana, odnosno do 27. maja.



Mediji, međutim, konstatiraju da je na produženi rok za formiranje vlade najviše utjecao lider pokreta besa Bilal Kasimi, koji insistira na poštovanju odredaba tzv. "tiranske deklaracije".



Da bi dobio mandat Zaev je potpisao izjavu kojom je Ivanovu garantovao da se praktično odriče tzv. "tiranske deklaracije" i njenog provođenja u praksi.



Kasimi je, naime, ranije rekao da on nije potpisao ništa i da bi odricanje od načela zapisanih u "tiranskoj platformi" bilo kao da se odriče budućnosti svoje djece.



Taj pokret inzistira na redefiniranju makedonske države i uvođenje albanskog jezika kao drugog službenog pored makedonskog. Besa od Zaeva traži da u vladi ne budu ljudi protiv kojih su podnijete kaznene prijave ili protiv kojih Specijalno tužiteljstvo vodi istrage.



Iz SDSM nisu željeli odgovoriti prihvaćaju li te zahtjeve ili ne.



Ukoliko zahtjevi Bese ne budu ispoštovani gotovo je izvjesno da taj pokret neće činiti novu parlamentarnu većinu. Besa ima pet zastupničkih mjesta i ako Zaev ostane bez njihove podrške, parlamentarna većina svest će se na 62 zastupnika, što je dva više od proste većine.



Nejasno je i sudjelovanje u vlasti Saveza Albanaca Zijadina Sele, koja je podržala parlamentarnu većinu okupljenu oko SDSM.



Sela je, međutim, sinoć izjavio da ta stranka još nije odlučila hoće li biti dio vlasti ili će biti oporba s tim da će dati podršku vladi. Za sada je jedino izvjesne učestvovanje albanske partije DUI Ali Ahmetija u vladi Zorana Zaeva.



DUI, koja je do sada bila tradicionalni partner najutjecajnije VMRO-DPMNE Nikole Gruevskog, koja će, ako Zaev formira vladu, biti u oporbi, kaže da je s mandatarom dogovorio portfelje.



Ta stranka dobila je ministarstva pravde, ekonomije, lokalnu samoupravu, zaštitu životne sredine i poziciju zamjenika premijera za implementaciju Ohridskog sporazuma.