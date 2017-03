Vučić: U Sarajevo ne idem da jedem ćevape, nego da razgovaram s ljudima

Aleksandar Vučić (Foto: EPA)

Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na predstojećem samitu zapadnog Balkana u Sarajevu razgovarati sa svima koji dođu o budućnosti regiona i unapređenju saradnje.

"Zato i idem u Sarajevo. Ne idem u Sarajevo da jedem ćevape, nego idem da razgovaram sa ljudima o budućnosti zapadnog Balkana i vjerujem da ćemo uspjeti da uradimo važne stvari, da razgovaramo o putnoj infrastrukturu, našoj komunikaciji u budućnosti u kojoj više ne bi smjelo da bude iznenađenja i negativnih stvari", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.



On je istakao da u Sarajevu namjerava da razgovara o razvoju prijateljstva.



"Namjeravam da razgovaram o boljim odnosima, kako da budemo pokretačka mašina cijele Evrope, a ne problematična tačka Evrope", dodao je Vučić.



Vučić je istakao da će govoriti i o ideji o formiranju regionalne carinske unije, napominjući da je to dugoročna ideja koja ne može biti završena za "tri dana ili tri mjeseca" i u kojoj moraju svi učestvovati jer bi njeno formiranje moglo riješiti dobar dio političkih problema regiona.



"To su važne stvari za mene i ko god da se pojavi u Sarajevu ja ću sa njim da razgovaram. Mene te formalnosti ne zanimaju - ko je iz manje zemlje, a ko s manje teritorije, ko je odavde. Sa svima treba da se razgovara da vidimo šta je to što možemo da napravimo", rekao je Vučić.



Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je istakao da će rado razgovarati sa premijerom Albanije Edijem Ramom, iako on još nije potvrdio dolazak, ali i sa premijerom Kosova Isom Mustafom.



"Kao što razgovaram i u Briselu, jedino što nisam siguran koliko on (Mustafa) ima snage i ovlaštenja da može da razgovara", rekao je Vučić.



On je naveo da će u Sarajevu boraviti već 15. marta, kada će prisustvovati večeri koju priređuje predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.