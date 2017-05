Uhapšeno više zaposlenika HRT-a zbog krađe skupocjenih kamera

HRT (Foto: Hrt.hr)

Policija je otkrila i privela petero zaposlenika Hrvatske radio televizije (HRT) koje sumnjiči za krađu kamera i druge opreme čiji je nestanak primjećen prošle godine, saopćili su zagrebačka policija i HRT, koja je tom krađom bila oštećena za više od milion kuna.

Policija je otkrila i privela petero zaposlenika Hrvatske radio televizije (HRT) koje sumnjiči za krađu kamera i druge opreme čiji je nestanak primjećen prošle godine, saopćili su zagrebačka policija i HRT, koja je tom krađom bila oštećena za više od milion kuna.

"Zahvaljujući saradnji Ravnateljstva HRT-a i MUP-a otkriveno je i privedeno više zaposlenika HRT-a koje se dovode u vezu s nestankom HRT-ovih kamera i druge opreme", naveo je HRT u saopćenju.



Riječ je o opremi čiji je nestanak uočen još prošle godine kad je i podnesena kaznena prijava protiv nepoznatoga počinitelja.



HRT navodi da su uložili krajnje napore kako bi se u saradnji s MUP-om što prije otkrili počinitelji te riješio taj slučaj, a odlučili su hitno promijeniti organizaciju kako se takvi slučajevi više ne bi događali.



Zagrebačka policija saopćila je da je u novembru i decembru 2016. godine primili su dvije kaznene prijave zbog sumnje da je od 19. septembra 2014. do 7. oktobra 2016. iz prostorija HRT-a nestalo pet kamera i veća količina razne tehničke opreme (mikrofona, tonskih mikseta, stativa, monitora i drugog) pri čemu je HRT-u pričinjena milionska materijalna šteta.



Zagrebačka policija saopćila je da je u sklopu pretraga domova i drugih prostora, poslovnih prostora, ličnih vozila, računara, memorijskih kartica, korisničkih računa elektronske pošte, korisničkih računa na internet stranicama ebay.com i njuskalo.hr, pronašla podatke koji su upućivali da su dvije kamere putem eBay portala prodane u Australiju i Češku, svaka za iznos od šest hiljada eura.



Nakon pretraga domova i drugih prostorija, policija je danas uhapsila pet osoba u dobi od 40, 41, 47, 48 i 53 godine zbog zloupotrebe položaja i ovlasti i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.



Utvrđeno je da je 41-godišnjak kao zaposlenik tokom 2015. i 2016. iskoristio položaj odgovorne osobe za stanje imovine te ukrao opremu koju je potom prodavao drugim osobama s područja Zagreba i Zaprešića.



Sumnja se također da je krivotvorio potpise na inventurnim listama koje je potom predao predsjedniku centralne inventurne komisije s ciljem razduživanja, a sve kako bi skrio stvarno stanje sredstava i činjenicu da je protupravno prisvojio opremu.



Tim nedjelom osumnjičeni je sebi pribavio neutvrđenu imovinsku korist, dok je javnoj televiziji prouzrokovao znatnu štetu u iznosu od najmanje 1,98 miliona kuna, navodi policija.



Prvoosumnjičeni će nakon kriminalističkog istraživanja, 17. maja biti doveden pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, dok će ostali uhapšeni biti obuhvaćeni kaznenom prijavom redovnim putem. U nastavku kriminalističkog istraživanja također će protiv 46-godišnjaka biti redovnim putem podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo pronevjere na štetu javne ustanove, navodi policija.



Vodstvo HRT-a potvrdilo je krajem novembra prošle godine da je u zgradi javne radiotelevizije na zagrebačkom Prisavlju početkom godine "uočen nedostatak šest kamera, ali je jedna od njih u međuvremenu pronađena te je utvrđeno da je oštećena".



Kako je tada potvrđeno Hini, riječ je o profesionalnim digitalnim kamerama za snimanje u visokoj rezoluciji (HD) marke Sony koje koštaju oko 12.000 eura bez PDV-a, dok se s dodatnom opremom i objektivima njihova cijena penje i do 30.000 eura.



Prema tadašnjim neslužbenim procjenama, HRT je "nestankom" kamera najvjerovatnije oštećen za iznos od 150.000 eura ili oko 1,2 miliona kuna.



Iako su, prema tadašnjim informacijama, kamere s HRT-a bile ukradene početkom ljeta, s javne radiotelevizije ističu da su one nestale početkom godine, a njihov je nestanak uočen u naknadnoj reviziji poslovanja.



Kako se doznaje, nove digitalne kamere koje su "nestale" s HRT-a bile su namijenjene za snimanje dramskog i dokumentarnog programa, tzv. sporovoza u programu HTV. Prema neslužbenim informacijama, više digitalnih kamera izneseno je iz zgrade HRT-a preko porte na kojoj nije bilo videonadzora, a na nestanak kamera prvi su upozorili zaposlenici informativnog programa HRT-a.