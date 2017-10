Muškarac koji je jutros uletio automobilom u pješačku zonu u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, uhapšen je i određeno mu je zadržavanje od 48 sati. Istovremeno, objavljen je snimak njegovog stravičnog divljanja ulicom zabilježen nadzornim kamerama.

Vozač je uhapšen nakon što je otpušten iz Urgentnog centra gdje je bio smješten zbog povreda, kao i poslije niza vještačenja, naveli su iz Prvog osnovnog tužilaštva, po čijem nalogu je vozaču određeno zadržavanje.



Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je vozač automobila bio u alkoholisanom stanju, sa 1,37 promila alkohola u krvi, te da ovaj incident ne izgleda da ima veze sa terorizmom, prenose beogradski mediji.



Stefanović je naveo da je policija imala informacije da bi to moglo da ima veze sa nekim sukobima koji su se dogodili tokom noći u jednom od kafića i da je to možda čin osvete, ali da treba sačekati završetak istraga.



Muškarac je jutros oko 7 sati automobilom Ford uletio u pješačku zonu u Knez Mihailovoj ulici.



Automobil je u Knez Mihailovu ulicu uletio iz pravca Obilićevog venca, a zatim napravio polukružno skretanje. Na kraju je udario u stub od čelika u Zmaj Jovinoj ulici. Tom prilikom povrijeđena je 21-godišnja djevojka i vozač, a uništene su i bašte tri kafića.



Prema navodima očevidaca, on je vozilom "jurio ljude na ulici ne bi li ih zgazio". Tanjug prenosi da su očevici izjavili da su petorica mladića prethodno tukla i maltretirala vozača i da je on jurio za njima.