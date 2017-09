U Jasenovcu skinuta HOS-ova ploča "Za dom spremni", bit će prebačena u Novsku

Foto: Twitter

U Jasenovcu je jutros oko 10 sati počelo skidanje ploče HOS-a s ustaškim natpisom "Za dom spremni" koja će biti premještena kod spomen obilježja Trokut u Novskoj, gdje se nalaze i drugi spomenici hrvatskim braniteljima, prenosi Jutarnji list.

Gradonačelnik Novske Marin Piletić rekao je kako sve prolazi bez incidenata.



Napeta situacija oko ove ploče počela je u srijedu navečer kada je Udruga dobrovoljaca HOS-a, koja je i podigla ploču u spomen na poginule saborce poslala poziv za vanrednu press konferenciju koja treba biti održana danas u 11 sati.



Očekuje se da bi se na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je počela u 10 sati između ostalog moglo raspravljati i o HOS-ovoj ploči.



Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved novinarima je na ulasku u Vladu nešto prije sjednice kratko rekao da ne zna o čemu će HOS govoriti na konferenciji i nije htio davati više komentara o tom pitanju niti razlozima zakazane vanredne press konferencije.



Kako prenosi Jutarnji list, pripadnici HOS-a sinoć su stražarili kod ploče zbog navodnih glasina da bi Vlada preko noći mogla naložiti njeno skidanje, pa su se pojedini HOS-ovci pojavili u Jasenovcu i čuvali je. Ipak, ploča je i jutros bila na svom mjestu.



Potpredsjednik Vlade Predrag Štromar je sinoć za Novu TV potvrdio da postoji mogućnost da premijer Andrej Plenković na današnjoj sjednici govori o ovom pitanju.



"Ja sam siguran da te ploče, s tim grbom, neće biti u Jasenovcu, za početak, a onda ćemo vidjeti kakve odluke će donijeti komisija i prihvatit ćemo te odluke. Prihvatljivo je da nema ustaškog pozdrava u javnosti Republike Hrvatske. Da li je to danas ili prekosutra, mislim da je to najmanje bitno. Mi se toga moramo riješiti, ali sad trebamo dati pijetet svim onima stradalima u Jasenovcu i ukloniti ploču odande", kazao je, kao i to da će se odluka donijeti brzo.



Na pitanje hoće li to pitanje biti riješeno do 15. septembra i zasjedanja Sabora ili prije, kazao je da misli da će biti svakako riješeno do 15. septembra.