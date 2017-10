Todorić poručio: Vraćam se u Hrvatsku čim skupim dokaze, mnogi će nestati s političke scene

Ivica Todorić (Foto: Jutarnji list)

Bivši šef kompanije Agrokor Ivica Todorić na svom blogu poručio je kako će se vratiti u Hrvatsku čim prikupi relevantne dokaze kako bi se "suprotstavio zajedničkom zločinačkom pothvatu dijela političkih elita i njihovih pomoćnika", nakon što je za njim raspisana potjernica.

"Ja nisam čovjek koji bježi od odgovornosti, već sam rekao da ako odgovornost postoji, a ja sam uvjeren da je nema, ona je isključivo moja. No, kao čovjek kojem su teško povrijeđena ljudska prava sa svojim advokatskim timom prikupljam dokaze i činjenice kako bih se mogao suprotstaviti lažima iz kaznene prijave i obraniti i sebe i moje saradnike od političkog progona kojem je cilj zataškati činjenicu da je upravo politika otela privatno vlasništvo u kojemu danas caruje bezvlašće i stvarni kriminal", poručio je Todorić.



Naglašava da više od 10 mjeseci svjedoči političkom progonu određenih političkih elita.



"Te iste političke strukture znaju da sam ja konzervativni demokršćanin i svjesni su, kad im se i politički suprotstavim, da će izgubiti svoje privilegije i nestati s političke scene. U ovom trenutku prikupljam činjenice kojima dokazujem da je projekt rušenja Agrokora stvoren u sprezi između hrvatske političke elite i stranih lešinarskih fondova. Kako bi prikrili svoje namjere, dio političkih struktura, kao i njihovi partneri koji su našli politički i ekonomski interes u propadanju najveće hrvatske kompanije, svoj izgovor traže u navodnim kriminalnim radnjama ljudi koji su radom kroz desetljeća stvorili Agrokor. Da bi me spriječili u prikupljanju dokaza i dokumentacije protiv njih, brzopleto su sastavili sramotnu kaznenu prijavu kako bi me pritvorili. Čim završim prikupljanje relevantnih dokaza vraćam se u Hrvatsku kako bih se suprotstavio zajedničkom zločinačkom pothvatu dijela političkih elita i njihovih pomoćnika koji se sakrivaju iza institucija države", poručio je Todorić.



Podsjetimo, DORH je jučer raspirao potjernicu za Todorićem protiv kojeg je određen istražni zatvor i pokrenuta istraga, a nedostupan je hrvatskom pravosuđu.



Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo je zbog nezakonitog pribavljanja milijardu i 142 miliona kuna pokrenulo istragu protiv Ivice Todorića, njegovih sinova Ivana i Ante Todorića, i 12-oro Agrokorovih menadžera te revizora.