Todorić poručio: Nisam se skrivao, neću dopustiti da me osude političkim dekretom

Ivica Todorić

Nakon što je pušten na slobodu, Todorić je obećao da će nastaviti pisati svoj blog, a u prvoj objavi rekao je kako je njegova savjest čista te da neće dozvoliti da ga političkim dekretom osudi bez suđenja.

Nakon što je pušten na slobodu, Todorić je obećao da će nastaviti pisati svoj blog, a u prvoj objavi rekao je kako je njegova savjest čista te da neće dozvoliti da ga političkim dekretom osudi bez suđenja.

Todorić je podsjetio na svoju raniju izjavu da se nije skrivao i da su adresa i vlastiti te kontakti njegovih advokata vlastima poznate još od 10. septembra.



"Sud, čijem sam se pozivu odazvao čiste savjesti, je sagledao sve argumente obiju strana i odlučio da sam slobodan čovjek. Sudskoj se odluci veselim, no kao odgovoran čovjek ne mogu je i ne želim komentirati. U Londonu sam jer su mi teško povrijeđena ljudska prava i ugrožena elementarna pravna sigurnost i imam svako pravo boriti se protiv laži i konstrukcija kojima me se želi prikazati kao čovjeka koji je u teškoj opreci sa pozitivnim zakonima moje države. To nije tako, i to ću dokazati", napisao je Todorić danas na svom blogu.



Rekao je kako neće dopustiti da ga se političkim dekretom osudi bez suđenja i da ga se ušutka jer njegov govor očito smeta onima koji su mu oduzeli vlasništvo.



"Itekako ću govoriti, jer je sloboda govora jedno od temeljnih ljudskih prva ma koliko nekome smetala istina. Ovim bih putem posebno želio zahvaliti svim medijskim kućama čiji su predstavnici danas cijeli dan, unatoč lošem vremenu, bili pred zgradom suda kako bi javnost izvijestili o sudskoj odluci. Naravno, zahvaljujem i svima koji su izvještavali o ovom događaju a nisu stigli poslati svoje dopisnike. Javni je govor, pa bio on ponekad i kritika, stup svakog demokratskog društva i niko ga nema pravo ograničavati", napisao je Todorić.