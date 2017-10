Todorić: Nisam napravio nikakvu poslovnu grešku, osim što me nije bilo dovoljno u medijima

Ivica Todorić

Još uvijek formalni vlasnik Agrokora Ivica Todorić u današnjem intervjuu za Bloomberg ustvrdio kako je ambiciozno širenje njegove kompanije imalo poslovnog rezona, ali da Vlada Hrvatske sada vodi njego koncern u pogrešnom smjeru.

Još uvijek formalni vlasnik Agrokora Ivica Todorić u današnjem intervjuu za Bloomberg ustvrdio kako je ambiciozno širenje njegove kompanije imalo poslovnog rezona, ali da Vlada Hrvatske sada vodi njego koncern u pogrešnom smjeru.

On je naveo kako nije napravio nikakvu grešku u poslovnom smislu, osim možda greške u komunikaciji. Potom je ustvrdio da bi preuzimanje Mercatora rezultiralo dobrim posljedicama da mu je ostavljeno dovoljno vremena da provede proces do kraja.



"Imao smo jasan plan, ali Vlada nam nije dozvolila da ga provedemo. Moja najveća odgovornost je što nisam bio dovoljno prisutan u medijima, pa nisam komentirao ili demantirao određene priče koje su širile, ali nismo imali dovoljno vremena objasniti ljudima što zbilja radimo", istaknuo je Todorić.



Pritom je naglasio kako izvanredna uprava proces restrukturiranja koncerna u okviru lex Agrokor provodi "nekompetentno i nezakonito", pa stoga razmišlja o poduzimanju pravnih radnjih protiv Vlade Hrvatske zbog takvog provođenja zakona o uvođenju prinudne uprave u Agrokor.



"Preuzimanje Agrokora je bila logična poslovna odluka, a za tako veliko i kompleksno preuzimanje treba vremena", kazao je Todorić.



Bloomberg navodi kako su inicijalne istrage izvanredne uprave u aprilu pokazale da je bilo "potencijalnih nepravilnosti" u finansijskim izvještajima, ali je Todorić u razgovoru ustvrdio kako je to posljedica "upotrebe revizije u političke svrhe".



"I ja sam svakako radio greške, kao što ih svi radimo, ali sam radio dan i noć 40 godina kako bi izgradio Agrokor. Teško je izdvojiti nešto posebno, ali u cjelini je naš uspjeh odličan. Stvorili smo najveću kompaniju u ovom dijelu Evrope", rekao je na kraju intervjua Todorić.