The Telegraph: Rusija planirala ubistvo bivšeg premijera Crne Gore i zbacivanje njegove vlade

Rusija je planirala ubistvo bivšeg premijera Crne Gore Mila Ðukanovića i zbacivanje njegove Vladu prošle godine, piše britanski The Telegraph, pozivajući se na izvor iz Vlade Velike Britanije.

Foto: The Telegraph

Navodi se da su državni udar na dan parlamentarnih izbora, tokom kojeg je planirano zauzimanje zgrade Skupštine i ubistvo prozapadnog lidera, vodili ruski obavještajci uz podršku i blagoslov Moskve, kako bi sabotirali plan Crne Gore da se učlani u NATO.



The Telegraph navodi, a prenosi RTCG, plan je spriječen samo nekoliko sati prije nego što je trebalo da bude sproveden u djelo, a trebalo je da izazove krvoproliće i uvede zemlju u nemire u predvečerje njenog učlanjenja u NATO.



Kako stoji, sve se to događa dok ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužuje NATO da je "institucija iz Hladnog rata", čije širenje u posljednjih 30 godina vodi ka tenzijama bez presedana u Evropi.



"Pokušaj državnog udara u Crnoj Gori planiranog za 16. oktobar prošle godine bio je nesumnjiv primjer rastuće agresivne kampanje miješanja u poslove Zapada", rekao je The Telegraphu neimenovani izvor iz britanske Vlade.



Britanski šef diplomatije Boris Johnson i njegov američki kolega Rex Tillerson, navodi list, prošle nedjelje na njihovom prvom susretu, razgovarali su o dešavanjima u Crnoj Gori.



The Telegraph podsjeća da su na potjernici Interpola dvojica ruskih državljana, za koje crnogorske vlasti tvrde da stoje iza planiranih napada. Dalje navodi da su njih dvojica mjesecima nadgledali regrutovanje i opremanje male grupe srpskih nacionalista koji su, prerušeni u policajce, trebali da izvrše napad na zgradu crnogorskog parlamenta i ubiju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.



Kremlj je demantovao bilo kakvu umiješanost, a crnogorski tužilac nije optuživao ruske vlasti već je za sve optužio ruske nacionaliste. Proruska opozicija u Crnoj Gori tvrdi da je cijeli slučaj izlažiran, navodi The Telegraph.



Ali, ističe list, britanske i američke obavještajne agencije su pozvane da pomognu vlastima u Crnoj Gori da rasvijetle cijeli slučaj i prikupljeni dokazi upućuju na to da su umiješani visoki ruski zvaničnici.



"Šifrovani telefonski razgovori, prepiske preko mailova i iskazi svjedoka saradnika sada su dio istrage u sklopu koje je 21 osoba optužena za pokušaj terorizma i urušavanja državnog poretka Crne Gore", piše The Telegraph.



Ministar odbrane Crne Gore, Predrag Bošković, kazao je Telegraphu da nema sumnje da je sve organizovano i finansirano od ruskih obavještajnih zvaničnika zajedno sa nacionalistima u Crnoj Gori.



Izvori britanskog lista su kazali da je sve planirano tako da se mogu okriviti nacionalisti i lažni ruski agenti, ali dokazi su pokazali da je nezamislivo da plan nije imao podršku sa visokog nivoa.



"Pričate o zavjeri da se poremeti ili svrgne Vlada na neki način. Nezamislivo je da sve to nije neko odobrio", kazao je jedan od izvora Telegrapha.



Detalji plana su objelodanjeni nakon što je britanski sekretar odbrane Michael Fallon upozorio na "promjene poteza" u miješanju Kremlja u zapadnim zemljama tokom 2016. godine. Fallon je krajem oktobra upozorio da Rusija "očigledno testira NATO i Zapad tražeći načine da proširi svoj utjecaj, destabilizuje države i oslabi Alijansu".



Telegraph piše da je Moskva prošle godine više puta poručila da Crna Gora treba odustati od članstva u NATO. Moskva želi da država sa 600.000 stanovnika ostane u njenoj sferi utjecaja ili makar neutralna, a i u prošlosti je veoma snažno lobirala za pristup lukama na Jadranu, zaključuje britanski list.