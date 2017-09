Svjetski mediji o uklanjanju Tita iz Zagreba: Vlasti prekrižile vođu ustanka protiv nacista

Foto: EPA

Zagrebačka Gradska skupština danas je donijela odluku da se Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Kraj je to dugog procesa koji je kulminirao pobjedom desničarskih partija u glavnom gradu susjedne Hrvatske.

Zagrebačka Gradska skupština danas je donijela odluku da se Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Kraj je to dugog procesa koji je kulminirao pobjedom desničarskih partija u glavnom gradu susjedne Hrvatske.

Da vijest o "izbacivanju" Tita iz strogog centra Zagreba nije obišla samo zemlje regije, odnosno bivše Jugoslavije, govori i činjenica da su vijest o kontroverznom skidanju table sa imemom Maršala prenijeli AFP, AP, New York Times, France24, The Guardian i drugi.



"Gradske vlasti u Zagrebu odabrale su da uklone ime jugoslavenskog komunističkog lidera Josipa Broza Tita sa centralnog trga. Tito je bio vođa antifašističkog pokreta koji se borio protiv nacističkog okupatora tokom Drugog svjetskog rata. Stoga, mnogi ovaj potez smatraju pobjedom sve jačih desničara u najnovijoj članici Evropske unije", piše jedan od najutjecajnijih američkih listova – New York Times.



"Tito je vladao Jugoslavijom 35 godina i od nje napravio najprosperitetniju socijalističku državu. Nakon njegove smrti uslijedio je raspad zemlje i rat koji je odnio više od 100.000 života, a njegovo ime i dan danas izaziva podjele u društvu", piše France24.



"Titovo ime je uklonjeno na inicijativu lidera desničarske stranke Neovisni za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović koji je bivšeg predsjednika Jugoslavije nazvao diktatorom", piše The Guardian.