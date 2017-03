Stotinu majki provelo noć ispred Skupštine Crne Gore zbog smanjenja naknada

Blizu stotinu korisnica naknada za majke s troje i više djece, koje protestuju zbog smanjenja ovih naknada, provelo je noć ispred Skupštine Crne Gore.

Blizu stotinu korisnica naknada za majke s troje i više djece, koje protestuju zbog smanjenja ovih naknada, provelo je noć ispred Skupštine Crne Gore.

Foto: RTCG

Foto: RTCG

Majke koje su se ispred Skupštine okupile u četvrtak, zahtijevajući ukidanje zakona kojim im smanjuju naknade, poručile su da će protest nastaviti najmanje do 7. marta.Članica Koordinacionog odbora Željka Savković kazala je da im je protest odobren do 7. marta, ali da su predale zahtjev za produženje dozvole. Ona je poručila da se majke neće razilaziti dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi i da one više ne mole, nego sada naređuju da im vrate njihovo stečeno pravo."Mirno i tiho smo provele noć. Bilo je hladno, malo smo ložile vatru, ali su majke istrajne u svom zahtjevu. Imali smo šator, ali su nam to uklonili i misle da su time nešto učinili, ali nisu. Protesti su jedini vid borbe. Da je sreće, u ovoj državi ne bi ih bilo. Očekujemo da će promijeniti odluku i nadamo se da će strani faktor utjecati da nam izađu ususret. Očekujemo dolazak još majki i ne možemo razumjeti zašto još sjede kući", rekla je Savković za TV Vijesti.Majke protestuju jer je Vlada Crne Gore, u sklopu mjera štednje, smanjila naknade sa 336 na 264 eura i sa 192 na 144 eura.