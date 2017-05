Preminuo najpoznatiji hrvatski učesnik u kvizovima znanja Mirko Miočić

Najpoznatiji hrvatski sudionik brojnih kvizova znanja Mirko Miočić preminuo je danas u Općoj bolnici Zadar nakon komplikacija nastalih usljed upale pluća.

Najpoznatiji hrvatski sudionik brojnih kvizova znanja Mirko Miočić preminuo je danas u Općoj bolnici Zadar nakon komplikacija nastalih usljed upale pluća.

Miočić se prošle sedmice javio telefonski u emisiju "Potjera" i izrazio želju da se kao najpoznatiji lovac vrati u poznati kviz, piše Jutarnji list.



"I ja to želim. Ali sve će ovisiti o tome kako će me služiti zdravlje. Bude li sve uredu, volio bih od jeseni opet ući u ‘Potjeru’", kazao je Miočić, koji je nedugo nakon toga izgubio bitku s teškom bolešću.



Miočić, jedan od najpoznatijih hrvatskih majstora u kvizovima znanja, u "Potjeru" se uključio prije četiri godine, a posljednju emisiju je radio početkom ove godine.



Naime, u martu je završio u bolnici u Zadru zbog komplikacija vezanih za dijabetes, zbog čega je već dva puta ranije bio operiran.



Rođen je 23. jula 1956. u Rtini u Zadarskoj županiji, a za kvizove se zainteresirao još kao srednjoškolac. Prvi put se pojavio u kvizu "Tri, dva, jedan, ali vrijedan" 1972. godine, kao 17-godišnjak, u drugom razredu gimnazije (koju je pohađao u Rijeci), i odmah osvojio drugo mjesto.



Učstvovao je u gotovo svim TV kvizovima, a posebno će ostati zapamćen po kvizu "Tko želi biti milijunaš?" koji je zbog njega mijenjao pravila. Kao najpozivaniji "jocker zovi" samo u jednoj sezoni tog kviza bio je pozivan četrdeset i osam puta, od čega je četrdeset i pet puta znao tačan odgovor.



Kako bi to izbjegli, u kvizu su modificirali pravila pa je istog čovjeka bilo moguće zvati samo tri puta u sezoni prikazivanja. Jednom je prilikom i sam sjeo prekoputa Tarika Filipovića i osvojio je 32.000 kuna.



Prošle sedmice, u utorak, kviz "Potjera" slavio je 500. jubilarnu emisiju te su ga nazvali. Mirko im je telefonski potvrdio da se još bori sa zdravstvenim problemima, no izrazio je želju da im se ponovno priključi.



"I ja to želim. Ali sve će ovisiti o tome kako će me služiti zdravlje. Bude li sve uredu, volio bih od jeseni opet ući u ‘Potjeru’. Ali, o tom-potom. Dotad ću gledati kviz, pratiti natjecatelje i lovce, a posebno genijalnog Krešu Sučevića Međerala, koji je u kviz ušao kao moja zamjena i sjajno se snašao. Baš sam neki dan Tariku rekao: 'Da je Krešo bolji, ne bi valjalo' jer ga niko nikada ne bi mogao pobijediti’. A velika je čast pobijediti lovca", rekao je Mirko.



Miočić je bez konkurencije bio omiljeni učesnik kvizova. Gledatelje nije fasciniralo samo njegovo nevjerojatno široko znanje, Miočić se od početka isticao svojom skromnošću i spremnošću da pomogne. Ljubitelji kvizova pamtit će ga kao iznimno toplu osobu koja je uvijek bila spremna podijeliti svoje znanje, a da pritom nikad one slabijeg znanja nije gledao svisoka.